Gleich zwei Mal musste die Polizei betrunkene Autofahrer am Samstag, 28. Oktober, aus dem Verkehr ziehen: Gegen 18 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Singen einen 52-jährigen Audi-Fahrer in der Fittingstraße, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Dabei hätten die Polizisten einen deutlichen DerAtemalkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen und führten daher mit ihm einen Alkoholtest durch. Da der Test ein Wert von über 1,3 Promille ergab, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme durch einen Arzt an und beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers, so die Pressemeldung weiter.

Betrunken gegen geparktes Auto geprallt

Ein anderer betrunkener Autofahrer hat gegen 23.45 Uhr auf der Forststraße einen Unfall verursacht. Ein Zeuge habe beobachtet, wie ein 61-jähriger Autofahrer gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto prallte und anschließend in Richtung Georg-Fischer-Straße weiterfuhr, heißt es in einer Polizeimeldung.

Eine Streife des Polizeireviers Singen habe in der Zeppelinstraße ein an der Frontseite beschädigtes, entgegenkommendes Auto bemerkt. Bei der anschließenden Kontrolle sei den Polizisten der Atemalkoholgeruch des Fahrers aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab ein Wert von über einer Promille, weshalb der 61-Jährige eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben musste.