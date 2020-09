von Nicola M. Westphal

Schon der Name „Helge und das Udo„, klingt irgendwie schräg. Und genauso schräg ist auch das Programm der Kabarettisten Helge Thun und Udo Zepezauer mit dem Titel „Läuft!“. Dieses hatten sie wegen der Corona-Abstandsregeln in angepasster und aus alten Programmen ergänzter Form dargebracht. Intelligente Texte, Sketche und Improvisation, ambitionierter Körpereinsatz, ein bisschen Heinz Erhard, eine Prise Loriot und als Sahnehäubchen: eine enorme Spielfreude der Akteure: Fertig ist ein gelungenes (Kultur-) Gericht, das dem Publikum der Singener Gems offensichtlich schmeckte.

Der Abend, ebenso kurzweilig wie lustig, bot eine rasante Mischung aus Filmklassikern mit Aliens und E.T., einem coolen Ghetto-Rap, Wortakrobatik und -verdrehungen sowie saukomischen Klamauk-Gesangsmedleys, die eine Reise quer durch verschiedene Musikgenres boten. Bei Ohrwürmern von den Beatles, Abba, Matthias Reim und Helene Fischer, die unter dem Motto „Kehrwochen-Medley“ textlich neu interpretierten wurden, taute das Publikum schnell auf. Die galante Tanz-Choreographie mit Schrubber und Besen heizte die Stimmung noch einmal mehr an.

Nur 57 Plätze im Publikum durften besetzt werden

Helge und das Udo tauchten immer wieder in unterschiedliche Dialekte, Akzente und sogar in neue Sprachen ein. Ein Highlight: der Fachvortrag über Piloten und Elektriker, dargeboten in „thailändischer Sprache“ und simultan übersetzt. Nach der Corona-Zwangspause und dem gelungenen Gems-Open-Air-Sommer bildete das Kabarett-Duo den Auftakt der „indoor“-Veranstaltungsreihe. Wegen der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln betrug das Ticket-Kontingent gerade einmal 57 Plätze.

Diese waren schnell besetzt. Offensichtlich haben die Menschen wieder richtig Lust auf Komik und Kabarett. Wenn es auch für die Künstler ungewohnt sein dürfte, vor so wenigen Menschen aufzutreten, haben sie den Abend selbst sichtlich genossen. Und somit bestätigt sich der Titel ihres Kabarettprogramms, denn für Helge und das Udo ist es wohl so: Es „läuft!“