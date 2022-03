Gegen 16.30 Uhr hat ein Notruf offenbar zahlreiche Einsatzkräfte in Singen alarmiert: Polizei und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot in der Thurgauer Straße/Ecke Ekkehardstraße präsent. Beobachter schildern, dass mehrere Verletzte in Rettungswägen versorgt werden. Außerdem hätten Polizisten mit Schutzschildern ein Haus betreten. Der Feierabendverkehr besonders auf der Ekkehardstraße ist eingeschränkt, Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen.

In den sozialen Medien kursieren Schilderungen, dass zwei Gruppen Jugendlicher am Nachmittag vor dem Einkaufszentrum Cano aneinander geraten seien. Möglicherweise sei daraus eine Schlägerei entstanden. Manche befürchten eine Wiederholung der Messerstecher-Attacke vom Dezember 2020. Das könnte berechtigt sein: Im Gemeinderat, der aktuell im Singener Rathaus tagt, heißt es, dass ein Mann mit einem Messer im Nacken verletzt worden sei.

Details sind nach einer Nachfrage bei der Polizei noch unklar, der Einsatz läuft.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.