Wer am Samstag durch die Innenstadt schlenderte, erlebte so manch eine Überraschung: Im bunten Federkleid mischten sich drei Hühner in Übergröße in der August-Ruf-Straße musizierend unter die Passanten. Ganz andere Töne waren von den vier Musikern in der Scheffelstraße zu hören, die mit Songs der Beatles die 60er-Jahre wieder aufleben ließen. Mit der Band The BeatPack und dem Straßentheater Cock Tales, die als musikalisches Federvieh für beste Unterhaltung sorgten, hieß es auch am Samstag wieder „Willkommen in Singen“. Es war ein weiterer Aktionstag des Einzelhandelsverbands und „Singen aktiv“.

„Wir wollen die Stadt erlebbar gestalten und ein empathisches Programm bieten“, sagt Claudia Kessler-Franzen von „Singen aktiv“. Das ist mit den Cock Tales und der Gruppe BeatPack gelungen. Während die Hühner mit Klarinetten- und Saxophon-Tönen durch die Straße gackerten und für amüsiertes Staunen des Publikums sorgten, ließ BeatPack Erinnerungen aufkommen. Den Musikern gegenüber fanden sich immer mehr Zuhörer ein. In bester Stimmung und in Gedanken an alte Zeiten wippten viele im Takt der Musik mit. Und manche wagten zu Ohrwürmern wie „A Hard Day‘s Night“ auch ein Tänzchen. Zur Freude auch von Hans Wöhrle vom Singener Händlerverband: „Man sieht mehr Leute in der Stadt, wir kommen der Normalität wieder näher.“

Von Anfang an dabei war auch die städtische Abteilung Kinder und Jugend. Für Leiterin Jennifer Störk haben sich die Aktionstage etabliert. Auch die Kinder hätten ihren Spaß, für sie war am Samstag wieder ein Spiele-Programm geboten. Singen macht sich – das stellt Angelika Stett schon seit Vor-Corona-Zeiten fest. „Die Stadt und die Händler bemühen sich, wieder Flair in die Innenstadt zu bringen“, sagt sie und fügt hinzu: „Früher habe ich eingekauft und bin schnell wieder weg.“ Jetzt bummelt sie gern durch die Stadt. Das kann sie auch am nächsten Samstag: Dann werden sich von 11 bis 15 Uhr fantastische Röhrenwesen durch die Innenstadt bewegen.