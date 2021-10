Um Hilfe in einem Notfall zu leisten, sind die Hilfsorganisationen aus Singen und der Region bestens gerüstet: Zu Informationen über ihre Aufgaben konnten die Einsatzfahrzeuge beim Aktionstag in der City besichtigt werden. Zehn Hilfsorganisationen gaben einen Einblick hinter die Kulissen und trafen bei den Passanten auf großes Interesse.

Beim THW als Zivil- und Katastrophenschutz-Organisation beginnt ein Einsatz häufig mit dem Bau eines Gerüsts, um an die Gefahrenstelle heranzukommen. Wie viel Geschick es dazu braucht, konnten die Passanten beim Stapeln von Glocken selbst ausprobieren. Wie der Ortsbeauftragter Matthias Oppold sagte, sind noch heute Ehrenamtliche nach dem Hochwasser im Ahrtal im Einsatz.

Zehn Organisationen dabei

Beim DRK waren „Junge Helden“ gesucht und wie Andreas Dreher betonte: „Alle Mitglieder der Hilfsorganisationen sind Helden.“ Die Helfer des DRK seien wie die Malteser oder Johanniter nach der Feuerwehr die ersten vor Ort.

Bei der Rettungshundestaffel Westlicher Hegau werden auch die Rettungshunde zu Helden. Wie Arno Scharmann als Leiter der Höhenrettung der Freiwilligen Feuerwehr Singen im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärte, kommen die Rettungshunde im Team mit ihrem Hundeführer bei der Suche nach vermissten oder verschütteten Personen und in unwegsamem Gelände zum Einsatz. In einer gemeinsamen Aktion simulierten die Akteure, wie ein Hund so nah wie möglich an die Gefahrenstelle herangebracht wird.

Für die zahlreichen Zuschauer ein spektakulärer Anblick: Von einer Hebebühne in die Höhe gezogen, schwebten Hund und Hundeführer am Seil hängend hoch über dem Asphalt. Im Ernstfall würde der Hund am Ort des Geschehens auf die Suche gehen.

Es geht weiter: Unter dem Motto „Herbstlich willkommen“ werden sich am Samstag, den 9. Oktober, von 11–15 Uhr Oldtimer in der Innenstadt präsentieren.