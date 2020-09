Mehrere amtsbekannte Personen haben laut Polizei am Samstagabend zunächst ein Skate-Event gestört. Mitten auf der Wiese des Skaterplatzes in der Münchriedstraße befand sich ein Daimler-Benz, dessen 19-jähriger Fahrer einer Kontrolle unterzogen wurde. Während dieser Überprüfung kamen mehrere unbeteiligte, teils alkoholisierte Personen hinzu und verhielten sich der Polizei gegenüber uneinsichtig, beleidigend und aggressiv. Auf mehrere Ermahnungen, ein normales Gespräch zu führen, reagierten sie nicht. Schließlich erteilten die Beamten Platzverweise, welchen die Personen trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkamen. Auch verweigerten sie die Angabe ihrer Personalien, schildert die Polizei. Erst als letztlich fünf Streifenwagen-Besatzungen und zwei Hundeführer-Besatzungen vor Ort waren, konnten die Personalienfeststellungen und

Platzverweise durchgesetzt werden. Teilweise wurden Personen zur Personalien-Feststellung aufs Revier gebracht, so die Polizei.