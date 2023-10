Der Begriff Cross-over galt an diesem Abend für die Stücke quer durch die Musikstile wie auch für die Musizierenden: Ärzte und Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen des Gesundheitsverbunds (GLKN) präsentierten mit einem Potpourri von Klassik bis zu Evergreens ihre musikalische Seite. Zum dritten Mal luden Mediziner des Singener Klinikums zu einem Benefizkonzert zugunsten des Krankenhaus-Fördervereins Singen in die Sky-Lounge des MAC2 Museums ein.

Der Einladung von Wolfram Lucke, Chefarzt der Frauenklinik und Leiter des Orchesters des GLKN, waren mehr Kollegen gefolgt, als berücksichtigt werden konnten. Es musste aufgestuhlt werden, um den 160 Gästen Platz zu bieten. „Hören Sie über die falschen Töne hinweg und spüren Sie die Emotionen“, moderierte Lucke unterhaltsam und mit Informationen über die Musiker durch das Programm. So hatte Thomas Pflumm (Urologie) seine ebenfalls Cello spielenden Freunde des Ensembles Camerata Cellissima mitgebracht. Lucke selbst spielte neben Herbert Ruchi (Anästhesie Konstanz) Cello, für ein Quartett von Mozart wurden sie von den Profimusikerinnen Christine Hellstern und Nain Andrianova unterstützt.

Mit dabei war auch sein Kollege Bernhard Ciolek (Radiologie). „Er sorgt dafür, dass wir im OP nicht im Dunkeln tappen“, verriet Lucke, dass Ciolek auf seinem Akkordeon auch auf Gebirgshütten für Stimmung sorge. Mit dem Ohrwurm „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens und Frank Sinatras „Strangers in the Night“ ging es musikalisch nach Amerika. Dazu schlug Lothar Binder mit Titeln von Louis Armstrong, Bing Crosby oder Barbara Streisand das amerikanische Songbuch auf. Binder helfe als Therapeut im Jugendwerk Gailingen neurologisch geschädigten jungen Menschen, er sei aber auch als Sänger und Gitarrist überregional bekannt, so Lucke.

Weiter ging es mit südamerikanischen Bossa-Nova-Klängen mit dem Duo „J im Quadrat“. Der Name steht für Jürgen Gruber (Gitarre) und Jochen Freiberg, der den Abend mit seinem Trompetenspiel bereicherte. Mit einem Bossa Nova von Carlos Jobim würdigten sie den brasilianischen Musiker, der heute als Begründer des Musik- und Tanzstils Bossa Nova gilt. An vorgeschriebene Noten, Takt und Rhythmus hält sich Wolf Hornung (Kardiologie) am Klavier nicht. „Er muss nicht üben, denn er kann wunderbar improvisieren“, betonte Lucke, das Hornung sich aber um den richtigen Rhythmus kümmere, wenn das Herz aus dem Takt komme. Auch in seinem freien Spiel am Piano bewies der Kardiologe Gefühl für Takt und Rhythmus. Lucke dankte den Mitgliedern und Unterstützern des Fördervereins und Gabriela Unbehaun-Maier, die die Sky-Lounge im MAC2 für das Konzert zur Verfügung gestellt hatte. Infos zum Förderverein unter www.krankenhausfoerderverein-singen.de.