Der Mittelalterarchäologe Bertram Jenisch vom Landesamt für Denkmalpflege spricht am 4. Juli um 19 Uhr im Singener Hegau-Museum über die Fundumstände, Herstellung und Interpretation der 1998 bei Erdarbeiten in Gailingen gefundenen Bürgli-Glocke. Das außergewöhnliche Fundstück ist um das Jahr 1050 zu datieren und gehört damit zu den frühen Läuteglocken in Europa, erklärt das Archäologische Hegau-Museum Singen in einer Pressemitteilung. Die Glocke sei derzeit die älteste Kirchenglocke in Baden-Württemberg.

Ihren Namen verdankt die Bürgli-Glocke ihrem Fundort. Sie wurde 1998 auf dem Gelände des Bürgli-Schlosses unweit von Gailingen entdeckt. Für die Errichtung einer Sitzbank wurde ein Loch von nur 30 Zentimetern Durchmesser und 60 bis 70 Zentimetern Tiefe gegraben. An dessen Ende fand sich zufällig die kleine Glocke aus Kupfer und Zinn. Ihre Bedeutung wurde erst 25 Jahre später erkannt.

Zur Datierung der Glocke wurden Läuteglocken aus ganz Europa zum Vergleich herangezogen, erklärt das Museum weiter. Auffällig sei die Ähnlichkeit zur Canino-Glocke, die heute im vatikanischen Museum in Rom aufbewahrt wird. Diese sei nach neusten Forschungserkenntnissen in das 9. bis 11. Jahrhundert einzuordnen. Der Eintritt zu dem Vortrag ist kostenfrei.