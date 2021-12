Singen-Bohlingen vor 2 Stunden

Adventskalender – Tag 17: Gerd Wilde weckt in Bohlingen mit einer Jim Knopf-Eisenbahn Kindheitserinnerungen

Es fehlt viel im derzeitigen Advent, was sonst die frühe Dunkelheit wieder wettmacht. In Bohlingen bringen gleich zwei Aktionen ein bisschen Licht in diese Zeit. Der Modelleisenbahnliebhaber Gerd Wilde lässt jeden Abend die Dampflok Emma in einem Schaufenster ihre Kreise ziehen. Damit die Bohlinger Kinder etwas zum Staunen haben.