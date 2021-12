von Ulrike Blatter

Syrien gilt als eine Wiege der Christenheit. Doch nach dem Untergang des byzantinischen Reiches wurde das Land arabisiert. Weihnachten in Syrien? Ist das nicht ein islamisch geprägtes Land? Mohamed Al-Najaar nickt: „Die aktuellen Zahlen kenne ich nicht. Seit dem Bürgerkrieg hat sich vieles verändert. Als ich noch in Syrien lebte, lag der christliche Bevölkerungsanteil bei zehn Prozent – eine Minderheit, aber eine, die sehr geachtet war.“

Muslime und Christen beschenken sich

„Jesus ist im Islam ein wichtiger Prophet“, erklärt Al-Najaar. „Wir nennen ihn Isa ibn Maryam – Jesus, Sohn der Maria. Auch der Koran schildert die Jungfrauengeburt nach dem Willen Gottes und der 25. Dezember ist in Syrien Feiertag.“

Mohamed Al-Najaar. | Bild: Al-Najaar

Al-Najaar studierte in Aleppo und erzählt, wie die Straßen im Dezember mit Leuchtsternen geschmückt waren und ein großer Weihnachtsbaum im Stadtzentrum glitzerte. „Natürlich ist Weihnachten auch bei uns ein Fest von Konsum, aber trotzdem etwas Besonderes. In der Nachbarschaft beschenkt man sich gegenseitig – Muslime bescheren christliche Kinder und umgekehrt geht es beim Zuckerfest zum Abschluss des Fastenmonats Ramadan.“

„Oh Tannenbaum“ im Sprachunterricht

An sein erstes Weihnachten in Deutschland, 2013 kurz nach der Flucht, erinnert er sich kaum. Aber schon im nächsten Jahr sang er im Sprachunterricht „Oh Tannenbaum“. Das Lied mag er noch heute. Im Winter 2014 kam er nach Gottmadingen und wurde in eine deutsche Familie zur Weihnachtsfeier eingeladen. Dort sah er zum ersten Mal die Darstellung einer Krippe.

Nachdem er in Syrien auf Lehramt studiert hatte, musste er noch einmal von vorn beginnen. Mit seiner Mentorin bewältigte er harte Zeiten, bis sich nach diversen Aushilfsjobs die Chance auf eine qualifizierte Ausbildung ergab. In dieser Zeit wuchsen nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern auch das Wissen um Geschichte und Kultur Deutschlands.

Mit Weihnachtskitsch und Humor

Zur Familie der Mentorin entwickelte sich ein familiäres Verhältnis. 2015 schlich er an Heiligabend zum Haus seiner Mentorin. Drinnen liefen die Festvorbereitungen. Auf der Fußmatte lag ein Päckchen und ein Schatten verschwand um die Ecke. Damals kam der der Weihnachtsmann heimlich, aber am ersten Feiertag saß er bereits mit am Tisch.

Was schenkt man einem Muslim, der Weihnachten nicht feiert? Ein singender, blinkender und tanzender Weihnachtsbaum musste her! Mit Weihnachtskitsch und Humor ging es durch die nächsten Jahre.

Liebe Gottes ist universell

Inzwischen hat Mohammed Al-Najaar den Fachwirt gemacht und ist verheiratet. Er bezeichnet die Vorweihnachtszeit als die romantischste im Jahr. Seine Frau arbeitet als Erzieherin, packt Päckchen für den Adventskalender und singt Lieder.

Der Adventskalender Mit unserem Singener Adventskalender möchten wir Sie auf die Weihnachtszeit einstimmen. Jeden Tag im Advent erzählen wir im SÜDKURIER eine kleine Geschichte, bei der wir Menschen aus Singen und dem Hegau zu Wort kommen lassen. Sie erzählen von Ritualen, Erinnerungen an frühere Weihnachtsfeste, Geschenken und Plänen für dieses Jahr. Außerdem wird von Hindernissen durch die Corona-Pandemie berichtet – zum Beispiel, wenn sich Freunde und Familie nicht wie gewohnt in großer Runde treffen können. Heute erzählt Ulrike Blatter, die seit vielen Jahren ehrenamtlich als interkulturelle Mentorin arbeitet – beispielsweise für das Projekt „Schreibdialoge“ der Universität Konstanz – über die Weihnachtszeit aus muslimischem Blickwinkel.

Nur die Bezeichnung „Sohn Gottes“ will ihr nicht über die Lippen. Es sei aber eine Überlegung wert, wie auch eine Muslima die Weihnachtsgeschichte erzählen kann, ohne auf religiösen Schleuderkurs zu geraten. Judentum, Christentum und Islam entstammen einer Wurzel. Die Geschichte der Liebe Gottes ist universell.