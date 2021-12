Singen vor 1 Stunde

Adventskalender (21): Wie andere Kulturen das Weihnachtsfest und die Adventszeit feiern

Für Familien in vielen Kulturen gehört die Feier am Weihnachtstag zur Tradition. Doch nicht überall wird gleich oder gar am gleichen Tag gefeiert. Der SÜDKURIER hat bei verschiedenen Familien nachgefragt, welche besonderen Traditionen es bei ihnen gibt.