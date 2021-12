Stiille Nacht, Heilige Nacht – bald ist es soweit. In einer weiteren Folge des SÜDKURIER-Adventskalenders erinnern sich Vertreter der Singener Lokalredaktion an das, was sie mit Heiligabend verbinden – vom Krippenspiel bis zum Weihnachtsmenü.

Weihnachten beginnt in der Kirche

Mein Weihnachtsfest ist in erster Linie das Fest der Geburt Christi – und ein Fest der Familie. Ein wichtiges Ritual an diesen Tagen ist das Zusammenkommen. Man verbringt miteinander Zeit und selbstverständlich wird dabei lecker gegessen und getrunken. Zu einem festen Ritual am 24. Dezember gehört das Aufstellen und Schmücken des Weihnachtsbaumes. Ein echter und selbstgeschlagener Baum muss es sein, der mit den Kindern geschmückt wird. Neuerdings werden keine echten Kerzen mehr daran entzündet, sondern schick flackernde LED-Weihnachtsbaumkerzen.

Sandra Bossenmaier beim Schmücken des Weihnachtsbaums. | Bild: Sandra Bossenmaier

Selbstverständlich gehe ich mit meiner Familie an Heiligabend in die Kirche, denn darum geht es doch an den Weihnachtsfeiertagen. Nachdem das feierliche „Stille Nacht, heilige Nacht“ in der Kirche verklungen ist, geht es nach Hause. Und jedes Jahr aufs Neue scheint das Christkind während dem Kirchgang da gewesen zu sein. Denn unter dem Baum liegen bunt verpackte Geschenke für jeden bereit. Noch bevor diese endlich ausgepackt werden dürfen, wird gemeinsam musiziert und jedes Jahr aufs Neue werden die Kinder, die schon wieder ein Jahr älter wurden, vor dem Baum fotografiert. Zugegeben, das ist eher das Ritual der Mutter, dem Nachwuchs gefällt dieser Programmpunkt nicht so sehr.

Singen-Bohlingen Adventskalender – Tag 17: Gerd Wilde weckt in Bohlingen mit einer Jim Knopf-Eisenbahn Kindheitserinnerungen Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachten ist ein Fest der Liebe, in den Familien werden gewohnte Traditionen und Rituale gepflegt. Vergessen sollten wir dabei nicht, um welches Fest es sich handelt und warum wir feiern: die Geburt Jesu Christi und das wahre Licht, welches durch ihn in die Welt kam. Mögen die vielen entzündeten Lichter an Weihnachten die Dunkelheit der Zeit erleuchten. (bos)

Kleinigkeiten – auch für den Hund

In meiner Kindheit unterlag Weihnachten einem ganz besonderen Zauber. Schon die Adventszeit war bei uns zu Hause von Ritualen geprägt, die unweigerlich zur Weihnachtszeit dazugehörten. So haben wir am 1. Advent die erste Kerze gemeinsam angezündet und wir Kinder haben unsere Wunschzettel geschrieben. Das Plätzchenbacken mit der Mutter war immer etwas ganz Besonderes. Wenn sich in den Abendstunden der Himmel rot färbte, dann erzählte mir meine Mutter, dass sich der Himmel rot färbt, wenn die Engel Plätzchen backen. Mir gefiel die Vorstellung, dass irgendwo hinter dem Abendrot pausbackige Engelchen zeitgleich mit mir das Nudelholz schwingen und köstliches Zuckergebäck herstellen.

Nicola M. Westphal und die Bescherung für den Hund. | Bild: Katleen Westphal

Am Heiligen Abend wurde die gläserne Wohnzimmertür mit einer Wolldecke abgehangen, damit mein Bruder und ich nicht in den Raum schauen können. Dort wurde nämlich der Weihnachtsbaum geschmückt, den wir unter keinen Umständen vor der Bescherung sehen durften. Einmal habe ich versucht durchs Schlüssellock zu schauen. Ich habe jedoch nur geblinzelt, weil ich fürchtete bei der unerlaubten Aktion auf der Stelle zu erblinden. Ich erinnere mich, wie aufgeregt ich war, wenn am Abend schließlich das Glöckchen läutete und wir endlich ins Wohnzimmer durften, in dem der glitzernde Baum stand und darunter bunt verpackte Geschenke lagen. Geschenke spielen für mich heute kaum noch eine Rolle, es gibt Kleinigkeiten für jeden – auch für den Hund. Wenn unsere Familie das Wohnzimmer betritt und die Lichter des Baumes leuchten, dann weiß ich: Jetzt ist Weihnachten. (nic)

Ohne Krippe geht es nicht

Bei Weihnachten geht es um den Sohn Gottes. Und der kam bekanntlich in einer Krippe zur Welt. Drumherum: Maria und Joseph, Ochs und Esel und natürlich die guten Hirten. Klar ist deswegen: Ohne Krippe geht Weihnachten bei uns wie bei den meisten Menschen nicht. Zum Ritual gehört natürlich, dass immer dieselben Krippenfiguren zum Einsatz kommen, die ihre eigene Geschichte haben. Sie sind aus Olivenholz und wurden 2005 in Jerusalem erworben – ironischerweise im muslimischen Viertel der Altstadt. Wie viel Schnitzer-Handarbeit wirklich darin steckt, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit sagen – und ließ es, ehrlich gesagt, auch damals nicht.

Stephan Freißmann kann ohne Krippe nicht feiern. | Bild: Diana Freißmann

Das Krippenhaus dagegen hat eine ganz andere Geschichte. Es besteht aus einer Baumscheibe, die in Streifen geschnitten ist, die wiederum wie bei einem Teleskop ineinandergreifen. Zieht man das Teleskop auseinander, kommt ein Krippenhaus dabei heraus. Das Haus ist allerdings weniger weit gereist als die Figuren: Es stammt von einem Waldshuter Händler und hat in Radolfzell seinen Besitzer gewechselt.

Doch das Krippenritual beginnt schon früher. Die Zeit ab dem 1. Dezember – wenn also auch das erste Türchen am Adventskalender aufgeht – ist für Kinder bekanntlich die längste Wartezeit des Jahres. Damit der Weg bis zur eigentlichen Krippe auf dem Sideboard nicht zu lang wird, gibt es auf dem Weg bis Weihnachten für Maria und Joseph einen Adventsweg aus 24 kleinen Holzscheiben. Jeden Tag kommt die Heilige Familie so der Krippe ein Stückchen näher – fast wie in der Weihnachtsgeschichte. (eph)

Soße, da muss mehr Soße drauf

Die Sache mit dem frühen Vogel ist eigentlich so gar nicht mein Ding. Oder um es mit den Worten meiner Frau zu sagen: Vor 10 Uhr ist an den Feiertagen nicht so viel mit mir anzufangen. Eigentlich, denn es gibt eine Ausnahme: der Heilig Abend selbst. Der startet auch in diesem Jahr bei mir sehr früh. Warum das so ist: Ich gelte in meiner Familie als Soßen-Gott und diesem Ruf will ich auch dieses Weihnachten gerecht werden. Deshalb heißt es ab 9 Uhr: Knochen rösten, Gemüse schnippeln und alle 30 Minuten den Bratenansatz mit Rot- oder Portwein ablöschen. So eine Soße kann dann schon einmal ganze vier bis fünf Stunden köcheln. Und die Soße ist erst der Anfang. Es folgen noch etliche weitere Kochschritte bis mein Weihnachtsmenü steht.

Ohne Pfeffer geht es bei Matthias Güntert nicht. | Bild: Meike Güntert

Aber genau diese Zeit in der Küche ist mittlerweile zu einem kleinen Weihnachtsritual geworden. Was vor Jahren klein mit zwei Gängen angefangen hat, ist mittlerweile ein Fünf-Gänge-Menü für meine Lieben geworden. Was es in diesem Jahr geben wird, verrate ich nicht, zumindest nicht ganz: Ein Dreierlei von der Karotte wird es im Hauptgang sein und in der Vorspeise rohen Rosenkohl. Damit alles schmeckt, wird für Freunde probegekocht. Und auch dieses Treffen ist eine kleine Vorweihnachts-Tradition geworden. Und was gibt es schöneres, als mit der Familie und Freunden zusammen zu essen, trinken und lachen? Richtig, nichts. Außer vielleicht, wenn die Familienmitglieder danach die Küche aufräumen würden. Denn die sieht meistens aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Aber wer kocht, hat ja eigentlich mit dem Abwasch nichts zu tun. (mgu)

Baum schmücken mit Wunschkonzert

Ein Bild aus meiner Jugend habe ich vor Augen, wenn es um den Weihnachtstag geht: Meine beiden Geschwister und ich schmücken den Weihnachtsbaum und hören dabei SWR3 Wunschkonzert. Baum schmücken und Musik hören gehören bei mir deshalb unweigerlich zusammen. Rock- und Popmusik zu Weihnachten ist vielleicht nicht ganz so heilig, aber ich erinnere mich, dass wir viel Spaß hatten und selten so friedlich zusammengeschafft haben.

Jacqueline Weiß mag Musik zum Weihnachtsfest. | Bild: TOM HAIN

Weihnachten und Musik, das war nicht immer ein einfaches Thema. Ich erinnere mich, wie ich Weihnachtslieder auf der Blockflöte geübt habe: Damals war das Flötenspiel im Musikunterricht Pflicht. Ich habe das eigentlich ganz gern gemacht, obwohl ich beim Spielen im Klassenverband so manche Misstöne ertragen musste. Mein Bruder konnte das „Gedudel“, wie er sagte, aber noch nie leiden. Er nahm mir beim Üben die Flöte weg, riss die Terrassentür auf und schmiss die Blockflöte in den Garten und damit in den Schnee. Ich habe dann später Gitarre gelernt – war natürlich viel cooler und ich war vor Angriffen sicher.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Flöte hat wieder Einzug in unseren Haushalt gehalten – erst die Block- und jetzt die Altflöte. Ich habe das Instrument, seinen Klang und seine Möglichkeiten schätzen gelernt. Deshalb gibt es an Weihnachten, meist wenn die ganze Verwandtschaft sich trifft, auch immer ein kleines Vorspiel. Das muss nicht immer klassisch weihnachtlich sein – auch Popsongs oder Filmmusik sind erlaubt. Und ich glaube, das hat auch meinen Bruder dazu bewogen, seinen Frieden mit der Flöte zu machen. (jac)

Grillen an Weihnachten

17 Jahre ist es her, dass eine Reihe junger Familien in einem Neubaugebiet im Hilzinger Osten eine neue Heimat fanden. Und während sich im Sommer Eltern und Kinder regelmäßig auf dem dortigen Spielplatz, im Schwimmbad oder einfach nur auf der Straße trafen, tendierten die Kontaktmöglichkeiten im Winter gegen Null, außer vielleicht mal beim morgendlichen Schneeschippen.

Sandra Baindl freut sich schon auf die Grillwurst im nächsten Jahr. | Bild: Baindl

So kamen Birgit und Michael Moser auf die Idee mit dem Weihnachtsgrillen. Jedes Jahr luden die beiden am Abend des 23. Dezember zu Grillwurst, Glühwein, Kinderpunsch und Maroni auf ihren Garagenvorplatz ein. Und bis zu 25 Freunde und Nachbarn folgten der Einladung. Der Termin war günstig gewählt. Denn am Abend vor Heiligabend sind zumeist die letzten Plätzchen gebacken, die Geschenke besorgt und der Baum an seinem Platz im Wohnzimmer. Wir trotzten Wind und Wetter. In einem Jahr reichten die Schneemengen für eine veritable Schneebar, bei Regen bot die Garage Schutz. Warme Kleidung war immer gefragt, denn die Veranstaltung konnte das ein oder andere Mal auch bis nach Mitternacht gehen. Da scharten wir uns umso dichter um die wärmende Feuerschale. Für die anfangs noch kleinen Kinder war das Treffen etwas ganz Besonderes. Mitten im Winter, wo es sonst hieß, bei Einbruch der Dunkelheit nach Hause zu kommen, durften sie sich auch noch zu später Stunde draußen austoben und manche Schneeballschlacht liefern. 15 Jahre lang war das Weihnachtsgrillen fester Bestandteil unserer Terminkalender. Bis zum Jahr 2020. Denn da machte Corona uns einen Strich durch die Rechnung. Dafür ist die Vorfreude umso größer auf 2022. (bai)