Was sind eigentlich Schwibbögen und Herrnhuter Sterne? Und wie feiern Christen in Hongkong das Weihnachtsfest? Antworten auf diese Fragen erhielten die Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft „Come Together“ an der Singener Hebel-Schule bei einem Treffen in der Adventszeit.

Der Treffpunkt im Wohnzimmer der Arbeitsgemeinschaft in den Räumen der Pauluszentrums ist an diesem Nachmittag besonders geschmückt. Auf einem Tisch leuchtet ein Schwibbogen, auch Lichterbogen genannt, davor stehen ein Holznussknacker und ein Räuchermännchen. Theo Seimer (19), der aus der Nähe von Dresden stammt und zurzeit sein Freiwilligenjahr beim CVJM Singen macht, erzählt den Teilnehmern der AG, was in seiner Heimat in der Adventszeit wichtig ist.

Eine Mitarbeiterin steht mit einem Schwibbogen im weihnachtlichen Verkaufsraum der Firma Kunstgewerbe Taulin. Bei den Kunsthandwerkern im Erzgebirge rotieren auch im Sommer die Drechselbänke, wird gesägt, geklebt und verziert. | Bild: Jan Woitas

„Bei uns und im Erzgebirge hat Weihnachten einen anderen Stellenwert. Früher gab es dort ja viel Bergbau und die Arbeiter haben sich nach Licht gesehnt“, erzählt er. In seiner Heimat sieht man deshalb die Schwibbögen praktisch in jedem Fenster. Auch Pyramiden und Herrnhuter Sterne zieren die Häuser in der Vorweihnachtszeit. Theo Seimer zeigt auch einen kurzen Film über den Strietzelmarkt in Dresden. Wie das mit den Räuchermännchen funktioniert, zeigt er ganz praktisch und nach kurzer Zeit strömt der Duft durch den Raum.

Herrnhuter Sterne gehören einfach zu Königsfeld und dürfte auch in diesem Winter leuchten. | Bild: Göbel, Nathalie

Fiona Hiu Yan Wong berichtet schließlich über Bräuche in Hongkong. Die 27-jährige Studentin, die gerade ihren Master im Fach Linguistik an der Uni Konstanz macht, hilft regelmäßig beim CVJM. Sie stammt aus einer protestantischen Familie, während Hongkong an sich nicht sehr christlich geprägt sei. „Wir singen am Heiligen Abend auf der Straße mit den Familien und Kindern gemeinsam Weihnachtslieder“, sagt sie und zeigt auch Fotos von Dekorationen in der Millionenstadt. Bei der Weihnachtsparty werden Geschenke getauscht. Viele Menschen schauen sich in Hongkong die bunte Beleuchtung am Hafen an.

Die AG Come Together, die eine Kooperation zwischen Hebelschule und CVJM ist, besteht bereits seit 2017. Silke Daub, Vorsitzende des CVJM und Lehrerin an der Hebelschule, betreut die Gruppe aus Jugendlichen verschiedener Nationen gemeinsam mit den Freiwilligen des CVJM.