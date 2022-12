Ein Abschied ist ein guter Moment, Bilanz zu ziehen. Was war gut, was weniger? Diese Frage stellt sich nun auch Sabine Tesche. Nach 28 Jahren im Dienst des SÜDKURIER geht die freie Fotografin in den Ruhestand. Ich treffe mich also mit ihr, um herauszufinden, was ihr von dieser Arbeit bleibt. Als gtr (Gudrun Trautmann) und tes (Sabine Tesche) haben wir in beinahe drei Jahrzehnten unendlich viele Termine gemeinsam absolviert.

Sabine Tesche bei der Arbeit: Für das beste Bild gibt sie alles und sucht dafür ungewöhnliche Wege. Hier hat sie sich auf den Ratstisch gelegt, um Oberbürgermeister Bernd Häusler (hinten links) und Marcus Janko bei der Vertragsunterzeichnung für den Bau des CANO optimal zu fotografieren. Achim Eickhoff von der Stadtverwaltung (links) wählte eine andere Perspektive. | Bild: Trautmann, Gudrun

Wir können uns im Hegau ohne Übertreibung als Insider betrachten. Bei Terminen konnten wir blind aufeinander vertrauen und uns gegenseitig Ideen zuwerfen. Gelegentlich wurden Tesche und Trautmann verwechselt, auch wenn wir nicht im Doppelpack unterwegs waren. Wir fühlten uns geehrt. Denn wir hatten immer das gleiche Ziel: Einen fairen Umgang mit den Menschen und einen objektiven Journalismus.

Albert Bittlingmaier hat Sabine Tesche zum SÜDKURIER gelotst Ein Klassentreffen im Sommer 1994 in Tengen war der Tür-Öffner für ihre SÜDKURIER-Karriere. Alle waren nach 20 Jahren schnell wieder erkannt, eine aber nicht: Sabine Tesche. Sie war im neunten Schuljahr nach einem Umzug nicht mehr in Tengen. In meiner eigenen bewegten Schullaufbahn war 1974 mein einziges Hauptschuljahr, bevor es viel später zum Abitur kam. Bestens war 20 Jahre später das Ergebnis einer launigen Unterhaltung mit Sabine Tesche. Als sie erfuhr, dass die Singener Lokalredaktion dringend eine Fotografin suche, ließ sich die zuvor unbekannte Klassenkollegin nicht lange bitten. Einer Bewerbung folgte schnell die Zusage. Anfängliche Zweifel, ob sie den neuen, anspruchsvollen Job zur Zufriedenheit des Redaktionsleiters gut bewältigen würde, wichen schnell der Erkenntnis: Der Chef hatte nicht ohne Grund beide Daumen gehoben. Prächtige Fotos verliehen den SÜDKURIER-Artikeln reihenweise beste optische Noten. Volle Einsätze, teilweise auch kuriose, durften wir gemeinsam erleben. So auch bei einem Protest von 20 Schweizer Bauern, denen die Landwirte aus dem Hegau massive Landnahme vorwarfen. Im Thaynger Restaurant „Gemeindehaus“, sozusagen in der Höhle des Löwen, verfolgten wir die Debatte, um diese schließlich nach einem souveränen Presse-Auftritt gut gelaunt zu verlassen. Yes, wir hatten den Schweizern den Zankapfel genommen. Nie vergessen werde ich den spektakulären Transport von 70 Meter langen Windrad-Flügeln im Tengener Stadtteil Wiechs am Randen. Damals musste ich Sabines Smart steuern, weil sie selbst aus dem offenen Dach heraus fotografierte oder mit ihrer schweren Kamera-Ausrüstung dem Fahrzeugtross hinterherrannte, um beste Foto-Motive zu erhaschen. Das waren schöne und aufregende Erlebnisse.“

Die schwere Fotoausrüstung bis auf den Hohentwiel hinauf zu schleppen, das verlangte Sabine Tesche so manchen Schweißtropfen ab. Die Leser bekamen dafür beste Bilder von den Festivals geliefert. | Bild: Trautmann, Gudrun

Fragt man Sabine Tesche, dann war das ihr entscheidendes Motiv für ihren grenzenlosen Einsatz. In manchen Jahren ohne Pause. 20.000 Foto-Termine, so überschlägt sie, könnten es in der Zeit schon gewesen sein. „Ich war nie eine Rosinenpickerin“, sagt sie und verweist darauf, dass sie sich für nichts zu schade war.

Redaktionsleiter Stephan Freißmann war mit Sabine Tesche bei Nacht unterwegs Die Autoszene trifft sich in Singen. Tuner, Poser und leider auch Raser sind an Frühjahrs- und Sommerwochenenden im Jahr 2021 zu Hunderten in die Hohentwiel-Stadt eingefallen, um sich gegenseitig ihre Gefährte zu präsentieren. Was sind das für Leute? Was machen sie? Und vor allem: Was sagen sie selbst? Ein wichtiger Anlass zur Berichterstattung, das versteht sich von selbst. Doch ohne anständiges Bild kein guter Bericht. Da ist auf Sabine immer Verlass: Egal wie grottig die Lichtverhältnisse, sie zaubert immer ein perfektes Bild auf die Speicherkarte. Für die Optik ist also gesorgt, da kann nichts passieren. Doch das gilt auch in einem anderen Sinn. Manchen Teilen der Autoszene eilt bekanntlich der Ruf voraus, ein wenig ruppig zu sein. Da ist es nie schlecht, zu zweit aufzutreten. Mit Sabine an der Seite kann nichts passieren.“

Als ich an einem Samstagnachmittag von der Kripo über einen Leichenfund in der Singener Südstadt informiert wurde, war die Kollegin gerade beim Haarefärben. Jede andere hätte gesagt, dass sie jetzt unmöglich kommen könne. Sabine brach alles ab, wusch die Farbe aus und war eine halbe Stunde später hinter dem Polizei-Absperrband. Oder in der Novembernacht, als die Scheffelhalle brannte, konnte ich sie um 1.30 Uhr aus dem Bett klingeln und sie war sofort zur Stelle.

Immer solidarisch: Wenn die Lokal-Redaktion im Advent für die Singener Tafel gekocht hat, war Sabine Tesche (links) natürlich immer dabei. | Bild: Trautmann, Gudrun

Kam ein Eilauftrag, ließ sie alles stehen und liegen und schnappte ihre Kamera. Die Redaktion konnte durchatmen. Mit Sabine hatte man nicht nur garantiert ein perfektes Foto, sondern auch noch Zusatzinformationen von der Situation vor Ort. Nie schaute sie bei Terminen auf die Uhr, sondern blieb fast immer bis zum Schluss. Es hätte ja noch das beste Bildmotiv kommen können. „Wirtschaftlich war das nicht“, sagt sie. „Aber ein Gewinn war es trotzdem für mich, weil ich die vielen tollen Menschen kennengelernt habe, die sich im Hegau für die Gemeinschaft einsetzen.“

Skurril war für Matthias Güntert die Frau mit der Leiter Es war mein erster Termin als Jungredakteur, damals noch bei der Konkurrenz. Und dann geht es gleich zu einem Termin mit den Handelsgrößen der Stadt. Viele Gesichter und Menschen auf einem Haufen, die in Singen etwas zu sagen haben. Und dann muss von dieser Menschenmenge auch noch ein Foto gemacht werden, denn kein Zeitungsartikel ohne schniekes Foto. Hätte ich Haare gehabt, hätte ich sie mir bereits im Vorfeld gerauft. Während ich mir noch Gedanken machte, wie ich alle auf das Foto bekomme und alle Protagonisten einsammle, kommt hinter mir Bewegung ins Spiel. Eine Frau samt Kamera und überdimensionalem Objektiv betritt die Bühne. Im Schlepptau: eine Leiter. Und auf einmal wird es mucks-mäuschen-still. Niemand bewegt sich. Alle hören auf das Kommando dieser Frau. Alle, auch der OB. Gemächlich erklimmt die Frau mit damals noch schwarzen Haaren die Leiter, schiebt den einen dorthin und die andere nach drüben. „Damit ich sie alle von ihrer Schokoladenseite bekomme“, sagt sie. Und wie durch ein Wunder wird aus der wilden Menschenmasse eine Einheit, dann klickt es ein paarmal und dann ist alles vorbei. „Hab‘s im Kasten“, sagt die Frau, klettert von der Leiter und verschwindet zum Plaudern in der Menschenmenge. Danach bin ich dran, löse ein paarmal den Auslöser aus und hoffe, dass was Gutes dabei ist. Kurz bevor ich gehe, frage ich noch beim OB nach, wer die Frau war, auf deren Kommando alle gehört haben. „Das war Sabine Tesche vom SÜDKURIER“, sagt dieser. Im Übrigen: Während Sabines Bild grandios war und ganze vier Spalten einnahm, war mein Schnappschuss nichts. Ich musste auf ein Archivbild zurückgreifen. Seitdem überlege ich bei jedem Termin, ob ich eine Leiter mitnehmen soll.“

Ehre, wem Ehre gebührt: Blumenbekränzt stehen Sabine Tesche (Mitte links) und Kollegin Jacqueline Weiß umgeben von den Frauen der Hindugemeinde im Singener Tempel. | Bild: Hindugemeinde

In fast drei Jahrzehnten hat Sabine Tesche auch den technischen Wandel vom analogen Bild zur Digitalfotografie mitgemacht. „Das hat die Arbeit verändert“, beschreibt sie. Mussten die Menschen früher darauf vertrauen, dass die Profi-Fotografin sie authentisch getroffen hatte, so verweisen sie heute immer öfter auf das Recht am eigenen Bild und wollen nicht in der Zeitung stehen.

Matthias Biehler war mit Sabine Tesche im Rotlichtmilieu Kaum einer mag sich noch an Zeiten erinnern, als ein Film zum Entwickeln gebracht werden musste. Doch tagelang warten, bis der Negativstreifen vom Fotofachgeschäft des Vertrauens fertig gestellt ist, so viel Zeit hatten Tageszeitungen nie. Was also hatte ein junger Mitarbeiter am Ende eines vergangenen Jahrtausends als erstes zu lernen, wenn er für den SÜDKURIER arbeiten wollte – Entwicklungsdienste. Ein Glück, dass Profi-Fotografin Sabine Tesche als Entwicklungshelferin da war. Pädagogisch wertvoll konnte sie den Unbedarften zeigen, wie die Streifen in der Dunkelkammer flink in die Döschen gerollt werden, welche Chemie wie zum Einsatz kommt, wann man endlich das rote Licht anmachen darf und welche Überraschungen so ein Negativstreifen zu bieten hat, wenn er erst mal entwickelt war. Bei so viel Erinnerungen sei die Frage erlaubt, warum die Dunkelkammern überflüssig wurden?

Da kommt einem Sabine Tesches Bekanntheitsgrad sehr entgegen. Bei ihr sind die Leute eher bereit für ein Foto, weil sie wissen, dass sie das Beste aus jeder Situation macht. Wenn irgendwo eine Krawatte schief hängt, eine Locke absteht oder das Sakko verrutscht ist, legt sie Hand an. Das lockert die Situation auf und die Menschen entspannen sich.

Mitten im Getümmel: Für die Fasnacht hatte sich die Singener Redaktion das Motto „Wäschwieber“ gewählt. Hier ein Erinnerungsfoto vor dem Rathaus mit Gudrun Trautmann (v.l.), Sabine Tesche und Georg Becker. | Bild: Christel Rossner

Keine Angst vor großen Tieren. Was Redakteurin Jacqueline Weiß mit Sabine Tesche bei Alcan Packaging erlebte Fotografin Sabine Tesche will die Menschen immer von ihrer besten Seite zeigen. Das demonstrierte sie in eindrucksvoller Weise bei einem Termin mit Renate Neumann-Schäfer, der damaligen Geschäftsführerin von Alcan Packaging. Wir sollten ein Porträt über sie machen. Renate Neumann-Schäfer erklärte im Anschluss an das Gespräch über ihre beeindruckende Laufbahn, dass sie nicht gern fotografiert werde und sie auf Fotos eher steif rüberkomme. Das wollte Sabine Tesche ändern. Sie zog ihre Schuhe aus, stieg auf den Konferenztisch und brachte damit die Geschäftsführerin erstmal zum Lachen. Die Stimmung war gleich viel entspannter und mit ein paar Tipps von der Fotografin kam ein wirklich schönes Porträtfoto heraus. Sabine Tesche zeigte das Foto Renate Neumann-Schäfer und auch sie war überrascht, wie gut es gelungen war.“

„Schwieriger geworden ist das Fotografieren in großen Konzernen, weil sich dort die Strukturen stark verändert haben“, findet Sabine Tesche. Die Chefs der Niederlassungen hätten nicht mehr so viel zu sagen wie früher. Da war die Presse in den örtlichen Fabriken noch gerne gesehen. Man könnte ganze Bücher über die Arbeit mit Sabine schreiben, aber da sind ja noch die Kollegen.