Die Polizei hat Ermittlungen in drei Einbruchsfällen übers Wochenende im Bereich der Singener Nordstadt aufgenommen. In der Alemannenstraße hätten Unbekannte zwischen Donnerstagmorgen und Samstagnachmittag die Scheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen, um in die Wohnräume zu gelangen und sämtliche Zimmer zu durchsuchen. Ob sie Beute machten, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Singen Einbruchserie in Singener Nordstadt: Täter werfen Steine gegen Fensterscheiben

Am Freitagabend soll zwischen 18 und 22 Uhr vergeblich versucht worden sein, eine Haustüre in der Oberdorfstraße aufzubrechen. Am Samstag zwischen 12 und 22 Uhr hätten Einbrecher dann in der Reichenaustraße eine Wohnungstür im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und sämtliche Räume durchwühlt. Dabei sei laut Polizei eine Uhr entwendet worden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens sei noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an das Revier in Singen, Telefon 07731 8880.