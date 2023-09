Der nächste Schritt zur Entstehung des zukünftigen Scheffelareals läuft: Die Abrissarbeiten am letzten stehenden Gebäude an der Hauptstraße in Singen haben begonnen. Während andere Gebäude wie die Teestube bereits im März dem Erdboden gleich gemacht wurden, gab es beim Riegelhaus an der Hauptstraße 8 lange Verzögerungen.

Auf dem künftigen Scheffelareal beginnt mit dem Rückbau des Gebäudes an der Hauptstraße der Abriss eines letzten Reliktes. | Bild: Amir Murati

Inzwischen sind die letzten Bewohner ausgezogen und auch das überdimensionale Grafitto an der Hauswand, das nach dem Abbruch des ehemaligen Conti-Hotels entstand, wird bald aus dem Singener Stadtbild verschwinden.

Ein durchgängiges Parkverbot entlang der Baustelle soll dafür sorgen, dass die Abrissarbeiten nicht gestört werden. Zunächst werden die noch stehenden Garagen auf dem Areal abgerissen. „Die Abbrucharbeiten am Hauptgebäude werden frühestens am Montag, 11. September, anfangen“, kündigt Baustellenleiter Christoph Joos vom gleichnamigen Bauunternehmen an. Bis dahin sei man vor allem damit beschäftigt, die Randbebauung zu entfernen und das Gebäude zu entkernen.