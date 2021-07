Zwölf Jahre Schulzeit liegen hinter ihnen. Mit dem Abizeugnis im Gepäck starten die Absolventen in einen neuen Lebensabschnitt. Und das soll gefeiert werden, da sind sich die Hegauer Gymnasien und ihre Schüler einig. Die Abibälle, die in den kommenden Tagen stattfinden, sehen zum zweiten Mal hintereinander dank Corona ein wenig anders aus als sonst. Wie die stolzen Absolventen gemeinsam mit ihren Lehrern und Familien feiern, das hat der SÜDKURIER kurz zuvor nachgefragt.

„Es wird kein rauschender Abiball“

Am Technischen Gymnasium in Singen feiern die Absolventen ihren Abschluss in vier verschiedenen Veranstaltungen. Am kommenden Freitag und Samstag hat jede der vier Klassen je zwei Stunden für eine musikalische Begrüßung, die Zeugnisübergabe, die Rede des Schulleiters, eigene Beiträge und einen Apéro. „Es wird keinen rauschenden Abiball in der Stadthalle geben“, ist Schulleiter Stefan Fehrenbach schon seit längerem im Klaren.

„Ich halte vier Mal eine Abi-Rede. Da kenn´ ich Schlimmeres“, so die Haltung des Rektors. Dafür habe jede Klasse ihre eigenen Beiträge und nicht die der anderen. Das habe alles auch etwas für sich und mache die Veranstaltungen persönlicher. Die Art zu feiern binde natürlich personelle Ressourcen, aber das sei in Corona-Zeiten keine Frage, so Fehrenbach.

Jede Schulklasse feiert für sich

Auf das Konzept der kleineren Einzelveranstaltungen setzt auch das benachbarte Wirtschaftsgymnasium. Hier feiern die Abiturienten ihre Reifeprüfung ebenfalls am Freitag und Samstag in fünf klasseninternen Veranstaltungen in der Mensa. Schon im vergangenen Jahr habe man nach diesem Konzept gefeiert, erläutert Marcus Willneff, Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums an der Robert-Gerwig-Schule. „Die Schüler fanden das gar nicht so schlecht“, gibt Willnef die Resonanz vom vergangenen Jahr wieder. Bei den Veranstaltungen seien die Klassen- und Fachlehrer dabei und die Absolventen dürften auch mehr als nur zwei Begleitpersonen mitbringen. Zum Teil, so Willneff, gebe es nach dem offiziellen Akt noch private Abschlüsse, wie zum Beispiel im Biergarten.

Ökumenischer Gottesdienst gehört zur Feier dazu

Am Engener Gymnasium sind es traditionell die Abiturienten selbst, die den Abiball ausrichten und dazu ihre Lehrer einladen, weiß Schulleiter Thomas Umbscheiden zu berichten. Die Schulzeugnis-Übergabe finde in der Schule oder bei schönem Wetter im Freien mit anschließendem Sektempfang statt. „Das haben wir von Anfang an so gemacht“, so Umbscheiden zum Brauch am vergleichsweise jungen Gymnasium in Engen. Am Samstag in der letzten Schulwoche finde der Abiball in der Stadthalle statt. „Ehemalige und die Kursstufe eins übernehmen die Bewirtung und vorneweg findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Der Schulleiter geht davon aus, dass gefeiert werden kann: „Es ist um Vieles einfacher als im letzten Jahr.“

Trotz allem eine schöne Abschlussfeier für die Absolventen

„Es wird auch in diesem Jahr nicht möglich sein, einen Abiball im Wortsinn zu veranstalten, aber wir planen gemeinsam mit unseren Abiturientinnen und Abiturienten eine schöne Abschlussfeier“, erläutert die Schulleiterin des Hegau-Gymnasiums in Singe auf Nachfrage. Sie geht von etwa 230 Personen aus, was ungefähr die Hälfte der Kapazität der Schulaula ausmache. So könne der Abstand eingehalten werden. „Nach dem offiziellen Teil mit Zeugnisübergabe, Preisverleihung, den obligatorischen Reden und Grußworten und einigen kreativen Beiträgen unserer Schülerinnen und Schüler, werden wir die Feier auf dem Schulhof mit einem kleinen Imbiss ausklingen lassen“, beschreibt Schuldt die Planung. Da im Freien mit deutlich mehr Personen zusammengekommen werden dürfe, würde zum zweiten Teil des Abends sicher noch mit bis zu 350 Personen gerechnet werden. Alles unter Einhaltung des Hygienekonzepts, der Nachweise von Geimpften, Genesenen und Getesteten und Führen einer Kontaktliste. Bei aller Gründlichkeit betont die Schulleiterin aber auch: „Gleichzeitig ist es uns jedoch ein großes Anliegen, diesen Abend mit und für unseren Abschlussjahrgang als fröhlich-feierliche und dem Anlass entsprechende besondere Feier gestalten.“

Abendprogramm soll Kursstufe ein letztes Mal zusammenbringen

Julia Kellermann ist eine der Abiturienten am Friedrich-Wöhler-Gymnasium und Teil des Organisationsteams für den diesjährigen Abiball. „Wir sind seit einiger Zeit dabei unseren Abiball zu planen. Ein Ausfallen kam für uns nicht infrage, solange wir einen sicheren Ablauf ermöglichen können“, berichtet die Abiturientin. Die ursprünglichen Pläne für die Feier hätten sie verworfen und durch einen sehr flexiblen ersetzt. „Statt der Stadthalle, möchten wir unseren Abiball auf dem Schulgelände feiern. So können wir sicher sein, dass wir keine finanziellen Verluste in Kauf nehmen müssen, wenn die Regelungen eine solche Veranstaltung nicht zulassen“, begründet Kellermann die Entscheidung. Auch hier werden Nachweise für Impfungen, überstandene Infektionen und Tests von den Gästen verlangt. „Damit möchten wir sicher stellen, dass das Risiko einer Infektion verringert wird und sich die Teilnehmer wohlfühlen“, betont die junge Frau. Während des Abiballs soll es ein Programm geben, das die Stufe ein letztes Mal näher zusammen bringt, was durch die Pandemie oft nicht möglich gewesen sei. „Wir freuen uns darauf, diesen Abiball durchsetzen zu können. Diese Pandemie zwingt uns, uns an eine neue Normalität zu gewöhnen. Nachdem der Abiball im letzten Jahr nicht möglich war, ist es uns wichtig, dass wir den nächsten Schritt machen und zeigen, dass wir uns an die Regelungen halten können und nicht alle Erlebnisse missen müssen“, konstatiert die Abiturientin abschließend.