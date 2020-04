von Fabio Bleise

Eignungstests waren mir bislang nur im Zusammenhang mit der Bundeswehr ein Begriff. Klar, es muss getestet werden, wer für den Wehrdienst in Frage kommt und wer nicht. Doch bei einem Studienplatz-Angebot war mir der Begriff dann doch ein Fremdwort. Nun, zur Aufnahme an der Hochschule im schweizerischen Winterthur muss ein solcher Test abgelegt werden, was mich als Deutschen doch ziemlich verblüfft hat.

Die „Eignungsabklärung“ war dann auch tatsächlich vergleichbar mit einem Aufnahmetest bei der Bundeswehr. Statt der körperlichen wurden hier die geistigen Voraussetzungen geprüft. Schnell fand ich mich also in einer Mischung aus IQ-Test, Schreibprobe und psychologischer Verhaltensanalyse wieder.

Rechnen für ein Kommunikations-Studium?

Zwischendurch stellte ich mir schon die Frage, warum ich für den Studiengang „Kommunikation“ mit den Fachrichtungen Journalismus und Organisationskommunikation unter Zeitdruck Rechenaufgaben oder Zahlenfolgen lösen muss. Aber klar, dachte ich mir, die wollen nun einmal die Schlausten der Besten haben, und da macht so ein Intelligenz-Test ja durchaus Sinn.

Bis dahin war es aber ein steiniger Weg, keineswegs wegen der vielen Hürden, sondern wegen der unzähligen Gedanken, die ich mir seit dem Abitur über meine Zukunft gemacht habe.

Singen Im Abi-Stress isoliert: Auf ihre Abschlussprüfungen müssen sich die Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasium weitestgehend alleine vorbereiten Das könnte Sie auch interessieren

Wenn aus „Das wird schon“ Ernst wird

Überhaupt: sich Gedanken über seine Zukunft machen. Wie ist das eigentlich möglich? Hört sich doch ziemlich abstrakt an, etwas Konkretes hatte ich wohl nie richtig im Kopf. „Das wird schon“, bläute ich mir Mal ums Mal ein. Dann aber stand ich da, Abi-Zeugnis in der Hand, aber keine Ahnung wie es weitergeht. Tröstend war für mich allemal, dass viele meiner Schulkollegen mit den genau gleichen fragenden Blicken dastanden.

Hegau Freiwilligendienst in Afrika, viele Praktika oder doch gleich Studieren? Vier Hegauer schildern ihr Jahr Eins nach dem Abi Das könnte Sie auch interessieren

Schon während der üblichen Nach-Abi-Feier-Phase bin ich also tief in mich gegangen und habe mich gefragt, was mir denn wirklich zusagt. Die letztlich zündende Idee kam aus heiterem Himmel, ich kann nicht einmal genau sagen wie.

„Kerle, was willsch au mache?“

Auf jeden Fall aber brauchte es etwas Hilfe von außen – und zwar von meinen Eltern. Nach dem Motto „Kerle, was willsch au mache?“ hatten sie seit dem Abitur schon öfters nachgehakt, wohin es in Zukunft denn gehen soll und so für Rastlosigkeit in meinem Gedankenprozess gesorgt.

Ein Praktikum, der Inbegriff der nachschulischen Orientierungsphase, bei einer Lokalzeitung sollte es nun also werden. Schon während meiner Schulzeit war mir bewusst, dass mich am Journalismus und generell dem Schreiben von Texten und Aufsätzen irgendetwas reizt. Es ist wohl dieses direkte Zugehen auf Menschen und deren Geschichten, die schier grenzenlose Kreativität beim Schreiben eines Artikels.

Bestärkt durch gute Erfahrungen

Während meiner Praktika bei den Schaffhauser Nachrichten und der SÜDKURIER-Lokalredaktion in Singen wurde mir mit dem Kennenlernen der Redaktions- und Arbeitsabläufe mehr und mehr klar, dass ich mir die Medienbranche wohl auch als Anker meiner beruflichen Zukunft vorstellen kann.

Hegau Helden der Krise: Wie Bäckerei, Apotheke, Zusteller und Caritas in Zeiten von Corona arbeiten Das könnte Sie auch interessieren

Hier kommt nun wieder der Eignungstest ins Spiel. Mein Entschluss schien gefestigt, es brauchte nur noch den geeigneten Ort zum Erlernen der journalistischen Fertigkeiten. Winterthur liegt in der schulisch hoch angesehenen Schweiz, relativ nah gelegenen an meinem Heimatort Jestetten, zudem war mir die Hochschule von Bekannten aus der Medienbranche empfohlen worden – kurzum: der ideale Standort für mich.

An meinem Entschluss änderte auch die einberufene Eignungsprüfung nichts. Schließlich hatte diese nun doch einen nicht unerheblichen Nutzen: den Anstoß zum Schreiben dieses Artikels.

Und dann: die Antwort aus Winterthur

Vor einigen Tagen bekam ich schließlich Rückmeldung aus der Schweiz: Ab September kann ich mein Studium beginnen. In einer ruhigen Minute wird mir klar: Im Rückblick war alles gar nicht so kompliziert wie zunächst angenommen und befürchtet. Einmal mehr zeigt sich, dass sich mit ein wenig Initiative die Dinge letzten Endes von selbst fügen – ob man will oder nicht!