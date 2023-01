Kuriose Diebstähle beschäftigen die Polizei. Zwei bislang Unbekannte sollen am Montag gegen 16 Uhr aus einem Baumarkt in der Georg-Fischer-Straße zwei E-Bikes gestohlen haben. Wie es im Polizeibericht heißt, sollen die beiden Männer mit den zwei aus dem Ausstellungsraum entwendeten Rädern das Geschäft über den Baustellenbereich am Gartencenter verlassen haben.

Der eine habe eine schwarze Jacke mit weißen Bündchen, eine braunen Hose, graue Schuhe, eine schwarze Basecap und einen weißen Mundschutz getragen. Der andere unter einem grauen Rucksack einen dunkelblauen Kapuzenpullover, dunkle Jacke, blaue Jeans, dunkle Turnschuhen mit weißer Sohle und weißen Mundschutz. Bei den gestohlenen E-Bikes handelt es sich laut Polizei um schwarze Modelle der Marken Allegro und Fischer Montis.

Unbekannte entwenden zwei Roller

Bereits in der Nacht auf Freitag sollen ebenfalls Unbekannte in der Richard-Wagner-Straße zwei auf einem Parkplatz bei der Hausnummer 65 abgestellten Roller entwendet haben. Beide Roller wurden laut Polizei inzwischen im Bereich des Ziegeleiweihers wieder aufgefunden.

Hinweise in beiden Fällen an das Polizeirevier Singen, Telefon (0 77 31) 88 80.