87 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am Technischen Gymnasium der Hohentwiel-Gewerbeschule bestanden. Der Gesamtdurchschnitt lag bei 2,4 und zwei Schülerinnen schafften den Durchschnitt von 1,0.

Sadira Lux und Lyn Celestino ließen die Jahre an der Hohentwiel-Gewerbeschule auf amüsante Art Revue passieren. „Wir waren eine sehr aufgeweckte Stufe, auch mal etwas chaotisch, doch heute ist es eine große Ehre, hier zu stehen und das Abitur geschafft zu haben“, sagte Sadira Lux. Lyn Celestino steuerte eine Geschichte bei, die aufzeigte, dass es im Leben nicht nur darauf ankomme, dass man weiß, welchen Beruf man erlernen möchte, sondern es darauf ankomme, glücklich zu sein. „Bestnoten sind gut, aber sie definieren Euch nicht“, sagte er. Man solle sich nicht einreden lassen, dass man ein Ziel wegen einer schlechten Note möglicherweise nicht erreichen könne.

87 Abiturientinnen und Abiturienten haben das Technische Gymnasium der Hohentwiel-Gewerbeschule verlassen. Rechts im Bild Schulleiter Stefan Fehrenbach und hinter ihm der Leiter des Technischen Gymnasiums, Bernhard Lutz. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

„Abier 2019 – wenigstens die Maß 1,0“ – lautete das Motto der Abiturienten. Doch Johanna Stehle schaffte mit 850 Punkten die Traumnote 1,0 und wurde Jahrgangsbeste, ebenso wie Chiara Pfeiffer, die mit 830 Punkten ebenfalls den Durchschnitt 1,0 erreichte.

Weisheiten von Mahatma Gandhi als Leitfaden

Stefan Fehrenbach nannte am Schluss seiner Rede die sieben groben Fehler, die Mahatma Gandhi seinem Enkel im Jahr 1947 mit auf den Weg gegeben hatte: nämlich Reichtum ohne Arbeit, Genuss ohne Gewissen, Wissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral, Wissenschaft ohne Menschlichkeit, Religion ohne Opfer und Politik ohne Prinzipien. „Haben Sie Respekt vor den neuen Herausforderungen und keine Angst vor der Zukunft“, riet Fehrenbach. Möglicherweise habe es in der Schulzeit auch mal Ungerechtigkeiten gegeben, doch „ein gepflegter Wutausbruch bringt nun nichts mehr. Sie müssen Kompromisse machen und werden es souverän schaffen“, ist der Schulleiter überzeugt. Am Technischen Gymnasium hätten die Schüler die „Basics“ gelernt und seien nun gerüstet für neue Aufgaben. Nun gelte es, weiter zu feilen an Teamfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Verhandlungsgeschick. Fehrenbach dankte auch den Lehrern, die die Schüler auf dem Weg zum Abitur begleitet hatten.

Die Schülerinnen und Schüler, die am Technischen Gymnasium der Hohentwiel-Gewerbeschule einen Preis bekommen haben, stellen sich am Schluss der Feier noch einmal zum Gruppenbild. Hinten links Schulleiter Stefan Fehrenbach sowie hinten rechts der Leiter des Technischen Gymnaisums, Bernhard Lutz. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Bereits zum sechsten Mal wurde der Technikpreis des Lions-Clubs Singen Hegau verliehen. Eberhard Grundgeiger und Bruno Maier vom Lions-Club überreichten ihn an Paul Fehrenbach, Benjamin Hage, Nico Menholz, Maximilian Schanz und Moritz Zähringer.

Video von der Feier wird umgehend gezeigt

Die Feier wurde auf lässige Weise von Pascal Kulig und Max Terwiel mitgestaltet. Auch ein kurzes Video wurde während der Feier gedreht und gezeigt. In bewährter Weise hatte Stephan Glunk zu Beginn auch wieder – wie er es seit vielen Jahren macht – alle Schüler namentlich in einer umgetexteten Version eines Lieds von Reinhard Mey begrüßt. Die Schüler verabschiedeten sich mit kleinen Geschenken von ihren Lehrern.