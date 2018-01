Singen Zweifacher Totalschaden kostet 20 000

Bei einem Unfall im Singener Süden wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Ein doppelter Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro und zwei Leichtverletzte sind laut Polizeibericht die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch um 7.30 Uhr ereignete. Eine 34-jährige Opelfahrerin fuhr auf der Güterstraße, aus Richtung Georg-Fischer-Straße kommend, stadteinwärts und übersah an der Einmündung zur Pfaffenhäule einen aus der Gegenrichtung kommenden, in Richtung Pfaffenhäule abbiegenden VW Golf einer 59-Jährigen. Der VW prallte dabei mit der Front gegen die Fahrerseite des Opels, wodurch im Opel die Airbags ausgelöst wurden. Die 34-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Golfs konnte vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.