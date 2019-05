von SK

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 9 Uhr sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Unfall auf der Kreisstraße 6123. Nach Polizeiangaben fuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan von Friedingen in Richtung Hausen, als sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sie mit dem Mercedes einer 30 Jahre alten Frau zusammen. Die beiden Autos kamen im Straßengraben beziehungsweise in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Laut Polizei konnten sich beide Frauen aus ihren Wagen befreien. Sie wurden jedoch zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.