von SK

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr in eine Gaststätte am Singener Bahnhof gerufen. Mehrere Gäste waren aus bislang nicht geklärten Gründen in Streit geraten. Zwei der Beteiligten, welche sich offenbar besonders aggressiv zeigten, mussten von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrten sich die Personen laut Polizei heftig, schlugen auf die eingesetzten Beamten ein und beleidigten diese. Nur mit Mühe gelang es, beide Randalierer zu fixieren und zum Polizeirevier zu verbringen. Während sich einer der beiden zusehends beruhigte und schließlich in die Obhut eines Angehörigen übergeben werden konnte, musste der zweite den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Gegen beide Männer, welche deutlich alkoholisiert waren, wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein