Singen vor 39 Minuten

Zwei Fallen fehlen der Stadt sogar schon länger: Der Fund einer Bisamfalle in der Nähe des Aachufers wirft neue Fragen auf

Nachdem am Sonntag, 26. Januar, an einem Wegrand in der Nähe der Aach eine Schlagfalle aufgetaucht ist, will die Stadt Singen Anzeige erstatten. Der Grund: Seit dem 19. Januar fehlen ihr zwei an der Wasserkante installierte Fallen. Die Verwaltung vermutet, dass der städtische Bisamjäger beim Aufstellen der beiden Fangvorrichtungen beobachtet wurde.