"Manche stoßen sich am Namen der Veranstaltung", sagt Thomas Lorenz. "Ich persönlich fand ihn gleich witzig", meint der Musiklehrer und lächelt spitzbübisch. Er habe direkt ein jaulendes Rudel Wölfe vor Augen gehabt, erzählt er dem SÜDKURIER. Ganz so gruselig soll es beim ersten Rudelsingen am 20. Februar in der Gems natürlich nicht zugehen. Im Gegenteil: "Wenn 300 Menschen spontan zusammen singen, kann sich das richtig toll anhören", ist der Mann aus Tettnang überzeugt.

Um es seinem Singener Premieren-Rudel möglichst leicht zu machen, werden Lorenz und seine musikalischen Mitstreiter Lieder auswählen, die man problemfrei mitsingen kann. "Von Volksliedern über Schlager bis hin zu Pop- und Rocksongs kann alles dabei sein – von 'Bunt sind schon die Wälder' bis 'Born to be Wild'!" Mindestens einen Abba- und Beatles-Song habe er bisher immer Repertoire gehabt, verrät Lorenz, der bereits zehn Rudelsingen in der Region Bodensee ausgerichtet hat.

"Entwickelt wurde das Format von David Rauterberg", berichtet der Musikus. Die Idee: In lockerer Atmosphäre treffen sich Menschen und singen gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute. "Die bisherigen Teilnehmer waren zwischen 16 und 104." Die Texte werden beim Rudelsingen per Beamer an die Wand projiziert.

Die Rolle der musikalischen Leitwölfe nehmen in der Gems Gabriel Bukarz, Gregor Panasiuk und Thomas Lorenz ein. Die drei Musiklehrer sind virtuose Instrumentalisten, nehmen sich aber bewusst zurück. "Beim Rudelsingen geht es schließlich um das Wir-Gefühl. Die Teilnehmer sollen sich gut hören können. Wir stimmen nur an und begleiten", erklärt Lorenz.

Corinna Kraft von der Gems ist schon gespannt, wie die große Mitsing-Party in Singen ankommen wird. "Im Gegensatz zu unseren anderen Angeboten kann man beim Rudelsingen nicht einfach nur konsumieren. Man muss sich beteiligen."

Das Rudelsingen findet am Mittwoch, 20. Februar, im Kulturzentrum Gems statt. Karten im Vorverkauf auf www.rudelsingen.de kosten 11 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.