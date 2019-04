Der Plan, im Jubiläumsjahr einmal richtig abzuheben, hat der IG Singen Süd eine Extraportion Bodenhaftung geschenkt. "Man kann sich kaum vorstellen, welch Aufwand hinter unserer Helikopterattraktion steckt", verrät IG Süd-Chef Dirk Oehle und atmet einmal tief durch. Jeder Aspekt benötige behördliche Genehmigungen. Erst war unklar, welcher Hubschrauber-Service tatsächlich fliegen darf, dann musste abgeklärt werden, wo der Helikopter landen kann. "Jede Einzelheit vom Fahnenmast bis zum Sonnensegel auf dem Nachbarbalkon wurde bewertet", so Oehle.

Singen Interessengemeinschaft lässt zum Jubiläum die Sterne des Süden in Singen erstrahlen Das könnte Sie auch interessieren

Nun endlich sei aber klar, dass die Aktion wie geplant starten kann. Und die Resonanz ist riesig, so Oehle. "Wahrscheinlich wird es uns nicht gelingen, allen, die fliegen wollen, einen Platz anbieten zu können", bilanziert er anhand der Voranmeldungen. An den beiden Leistungsschautagen am 4. und 5. Mai sollen kurze Rundflüge über den Hegau angeboten werden. Kritik, dass der Hubschrauber in Zeiten der Klimaschutzdebatte nicht unbedingt umweltfreundlich sei, will Oehle nicht gelten lassen: "Sobald es E-Helikopter mit Zulassung gibt, werden wir versuchen, einen an den Start zu bekommen", verspricht er. Beim nächsten Jubiläum der Interessengemeinschaft in 25 Jahren könnte es ja sogar so weit sein.

Mit insgesamt drei Bähnle werden die Knotenpunkte zur Leistungsschau für die Besucher über acht Haltestellen vom östlichen bis zum westlichen Ende der Veranstaltung verknüpft. | Bild: Tesche, Sabine

Bis dahin gelte die volle Konzentration der zwölften Leistungsschau mit verkaufsoffenem Sonntag. In der Vorbereitungszeit sei es durchaus manchmal hektisch gewesen. "Aber das Team hat trotz mancher emotionaler Momente perfekt zusammengearbeitet", dankte Oehle allen Mitmachern. Mit über 80 Partnern und Sponsoren seien so viele Beteiligte wie noch nie dabei. "Wenn man alles zusammen addiert, entspricht das eine Schaufensterlänge von rund fünf Kilometern", bilanziert Gerd Springe als Vorsitzender des Standortmarketingvereins singen aktiv. Dabei seien solche aktionen wichtig. "Im digitalen Zeitalter braucht es erst recht Erlebniskultur", formulierte er seinen Dank an die Organisatoren von IG Süd und City-Ring. Die Innenstadt lockt am Samstag mit dem beliebten Jugendflohmarkt und am Tag danach mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13-18 Uhr die Kunden. "Die Leistungsschau ist eine tolle Werbung für die ganze Stadt", betont Hans Wöhrle vom Einzelhandelsverband im Vorfeld der Veranstaltung. Ziel sei, durch Erlebnisatmosphäre, die Kraft der Marke Singen deutlich zu machen und Mehrwert für Kunden und Gäste zu schaffen. Bis zu 50 000 Besucher werden erwartet. Keine Stadt in der Nähe könne so kompakt eine derartige Vielfalt an Mode, Technik und Dienstleistungsangeboten präsentieren, zeigte sich Singens OB Bernd Häusler überzeugt: "Singen geht mit geballter Kraft an den Start des ersten verkaufsoffenen Sonntags in diesem Jahr." Jetzt hoffen die Veranstalter auf ein gutes Gelingen, viele Gäste, gutes Wetter und gute Geschäfte.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Mit insgesamt drei Bähnle werden die Knotenpunkte zur Leistungsschau für die Besucher über acht Haltestellen vom östlichen bis zum westlichen Ende der Veranstaltung verknüpft (Die genauen Orte im nebenstehenden Kasten).