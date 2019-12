Bis vor wenigen Jahren bedeutete eine HIV-Diagnose den Tod. Langsam, schleichend, aber sicher starb ein Erkrankter an einer Infektionskrankheit. Denn die Viren greifen das Immunsystem des Körpers an und schwächen es, bis andere Krankheiten ein leichtes Spiel haben. Das ist heute nicht mehr so, mit Medikamenten lässt es sich als HIV-Infizierter recht gut leben. Dennoch machen sich zwei Singener auf, um die Infektionsrate weiter zu senken.

Ziel ihres Vorhabens ist der Senegal, wie sie zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember erklären. Mit einer Infektionsrate von 0,53 Prozent ist das afrikanische Land im Vergleich zu seinen Nachbarn zwar recht erfolgreich in der Aids-Prävention. Dennoch zeige sich im Senegal ein grundsätzliches Problem: „Die klassischen Kondome scheinen zu klein zu sein“, deshalb hätten viele keine Lust mit einem Kondom zu verhüten. Dabei schütze das nicht nur vor Schwangerschaften, sondern neben HIV auch vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.

In Botswana ist jeder vierte infiziert

Jan Vinzenz Krause erinnert sich mit einem mulmigen Gefühl an einen Besuch in Botswana: Dort ist jeder vierte der 2,2 Millionen Einwohner mit HIV infiziert. Da sei ihm nicht ganz wohl gewesen bei dem Gedanken, dass sein Friseur sich in den Finger schneiden könne. Er weiß um die Übertragbarkeit: Die HI-Viren eines infizierten Menschen können in Form von Körperflüssigkeiten wie Blut oder Sperma über Schleimhäute und offene Wunden in den Körper eines bislang gesunden Menschen gelangen.

HIV ist laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) aber ein vergleichsweise schwer übertragbares Virus. Krause hat in Afrika erlebt: „Das Thema HIV und Aids hat dort eine viel größere Bedeutung als bei uns.“ So habe ihm ein Supermarkt-Besitzer erzählt, dass jede Woche mindestens einer seiner Mitarbeiter bei einer Beerdigung sei, weil so viele Menschen an Aids sterben.

Im Senegal ist die Rate niedrig. Dennoch kennen viele jemanden, der an Aids gestorben ist.

Die Ursachen für die Verbreitung von HIV und Aids in Afrika seien vielfältig. Jan Vinzenz Krause zählt als Beispiele mangelnde Bildung, Armut, fehlende Aufklärung, Polygamie auf. Der Unternehmer will bei einem Aspekt helfen: „Wenn Kondome nicht passen, macht es keinen Spaß“, sagt er. Deshalb würden viele dann eben keine Kondome nutzen.

Er selbst fand Kondome anfangs störend

In seinen Jugendzeiten hätten Kondome ihn ja selbst gestört. Er habe sich gefragt: Für Schuhe gebe es verschiedenste Größen, warum nicht auch für Kondome? Bei einer Studie vor einigen Jahren mit 10 000 Männern habe das Ergebnis bestätigt: In Asien ist ein Penis im Durchschnitt etwas kleiner, in Afrika größer. Er erinnert sich, wie er vor Jahren in Namibia tankte und den Mitarbeitern einige Kondome schenkte. Als er einige Tage später zurückkehrte, hätten sie sich überschwänglich bedankt.

Kondome aus China passen in Afrika oft nicht

Auch bei anderer Gelegenheit bemerkte er: „Die hatten ein Grinsen im Gesicht, dass ich gemerkt habe – da ist was dran“, sagt Krause über die Notwendigkeit größerer Kondome. Doch viele Kondome für den afrikanischen Markt würden in China produziert und nicht auf die afrikanischen Größen angepasst. Eine der drei Töchter des afrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela, Zindzi Mandela, habe ihm schon 2009 gesagt, dass große Kondome einen Markt in Afrika haben werden.

Medikamente made in Germany sollen vor Ort helfen

Nur Kondome zu verteilen, reiche aber nicht. „Man muss ein Bewusstsein dafür schaffen“, sagt Andreas Pfleger. Der Inhaber der Apotheke Sauter hat kürzlich mit Seydou Diallo den Medikamenten-Großhandel Dada Fox gegründet. Diallo ist ein Senegalese, der seit einigen Jahren in Singen lebt. Gemeinsam möchten sie den Senegal mit besserer Medizin versorgen. Apotheken gebe es dort reichlich, er schätzt 2500 allein in der Hauptstadt Dakar mit etwas mehr als einer Million Einwohnern. Doch Senegalesen müssten häufig viel Geld für viele Produkte ausgeben, statt dass es ein wirklich hilfreiches Medikament gebe. Das soll sich ändern. „Made in Germany steht dort für Qualität“, sagt Pfleger. Fester Bestandteil ihrer Zusammenarbeit mit örtlichen Apotheken sind die Mister-Size-Kondome von Jan Vinzenz Krause. Das Messgerät zum Ermitteln der Kondom-Größe ist schon auf Französisch übersetzt.

Aids ist nicht heilbar – aber lässt sich gut in Schach halten

Der Apotheker Andreas Pfleger beobachtet einen zunehmend lockeren Umgang mit Verhütung, auch in Deutschland mit einer Infektionsrate von 0,15 Prozent: „Wir stellen fest, dass viele denken, dass Aids heilbar ist.“ Dabei würden Medikamente inzwischen zwar verhindern, dass Aids ausbricht und ein Infizierter andere mit HIV ansteckt, doch der Betroffene selbst bleibe infiziert. Er habe in Singen einen regelmäßigen Kundenstamm für diese Medikamente. Die Tabletten kosten für drei Monate zwischen 3000 und 5000 Euro. In Afrika könne man aber nicht davon ausgehen, dass Betroffene die Medikamente ebenfalls über eine Krankenkasse bezahlt bekommen.

Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch

Bei Verhütung gehe es nicht nur um HIV und Aids: „Andere Krankheiten verbreiten sich wieder mehr“, beobachtet Pfleger mit Sorge. Denn ohne Kondom können sich etwa auch Syphilis oder Chlamydien übertragen. Dabei könnte es so einfach sein, wie die BzgA in einer Kampagne zeigt, deren Plakate auch im Landkreis Konstanz hängen: „Bettgeschichte? Benutzt Kondome.“

Sozialarbeiterin Evelin Tschan arbeitet für die Aids-Hilfe im Landkreis Konstanz und beobachtet, dass HIV und Aids ihren Schrecken verloren haben. Doch es sei wichtig, von einer Infektion zu erfahren. | Bild: Isabelle Arndt