Haben Sie es bemerkt? Gestern hat's geschneit. Am Morgen fielen Flocken, die sogar hier und da auf den Dächern und Wiesen im Hegau liegen geblieben sind. An Schlittenfahren oder gar Skilaufen ist in Singen und Umgebung allerdings nicht zu denken. Natürlich nicht. "Das Wetter ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich milder geworden", bringt Helmut Fluck auf den Punkt, was viele Hegauer Winter für Winter erleben. "Es fällt seltener Schnee und wenn, dann ist er schnell wieder weg."

Der Hobbyhistoriker wohnt in Mühlhausen-Ehingen und feiert in diesem Jahr seinen 79. Geburtstag. Er erinnert sich an Zeiten, in denen auf dem Hohentwiel noch richtig Wintersport betrieben wurde. "Auf der Seite, wo die Domäne liegt, hat eine beleuchtete Abfahrt nach unten geführt. Dort konnte man sogar noch abends Skifahren." Auch am Mägdeberg und den Hängen am Hohenkrähen schnallten sich die Hegauer in vergangenen Jahrzehnten die Skibretter unter.

Sie waren noch an kalte Temperaturen gewöhnt: Die Skilehrer des Skiclubs Singen waren im Winter 1967 in St. Moritz zum Teil sogar ohne Jacke, Mütze und Handschuhe unterwegs. | Bild: Edgar Schwall

Wenn die Wasserleitung zufriert

Besondere Erinnerungen verbindet Fluck mit dem Jahrhundertwinter von 1963. "Ab November war es kontinuierlich kalt." So kalt, dass der Bodensee und die Triberger Wasserfälle zufroren. Wer durch die alten SÜDKURIER-Ausgaben jenes Winters blättert, entdeckt schier unglaubliche Geschichten. Während in Berlin Temperaturen um die 37 Grad Minus gemessen wurden, waren nahe Tettnang Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz. Mit ihren Rotorenblätter pusteten sie die Baumkronen frei, damit das Holz nicht unter den Schneemassen zusammenbricht.

In Gottmadingen war man besonders besorgt um das Wild, dessen Nahrung unter einer dicken weißen Decke verschlossen blieb. "Die Heger des Waldes sind fast jeden Tag unterwegs, um den hungernden Tieren beizustehen", heißt es in einem Artikel über den Jagdpächter Wilfried Fahr. In Singen war es im Januar 1963 zeitweise sogar so kalt, dass sich das Wasser in den Rohrleitungen der Südstadt in Eis verwandelte. Tanklaster versorgten die Anwohner mit Trinkwasser. Aber zum Glück sind nicht alle Geschichten aus jenem Jahrhunderwinter so dramatisch. Die Mitglieder des Singener Radsportvereins zum Beispiel funktionierten ihre Renn- zur Eisbahn um und sausten auf Schlittschuhen durchs Oval.

Im Dezember des Jahrhundertwinters von 1963 drehten statt der Radler Eisläuferinnen ihre Runden auf dem Singener Renn-Oval. | Bild: SK-Archiv

Werden die Kinder im Hegau solche Szenen noch einmal miterleben können? Helmut Fluck ist da skeptisch. Mitte der 80er-Jahre habe er zuletzt richtig kalte Temperaturen und viel Schnee im Hegau erleben dürfen, erzählt er. "Spätestens seit 2000 hat sich das geändert." Die Statistik gibt im recht.

Nie mehr als drei Zentimeter Schnee

Aus den Aufzeichnungen des Wetterkontors geht hervor, dass die Schneehöhe in Singen in den vergangenen 15 Jahren nur einmal – im März 2016 – die 40-Zentimeter-Marke erreicht hat. In den vergangenen fünf Jahren lag der Schnee nie höher als 16 Zentimeter. Und der aktuelle Winter dürfte Rodler und Skifahrer im Hegau bislang auch nicht gerade berauscht haben. Nie lag der Schnee höher als drei Zentimeter oder länger als drei Tage. Aber wer weiß? Noch bleibt dem Winter ja etwas mehr als einen Monat Zeit, um in der Region für Überraschungen zu sorgen.