Mann kann schon mal ins Grübeln kommen, wenn er im Café unerwartet mehr bezahlt als die Kollegin. Dabei sind Frauen doch längst emanzipiert und legen Wert darauf, gleich behandelt zu werden – oder? Das muss dann auch für Vorteile gelten und bedeutet im Zweifelsfall: Gentleman-Gesten sind zwar gern gesehen, aber notfalls bekommt eine Frau die nächste Eingangstüre auch alleine geöffnet. Das ist schließlich die Gleichberechtigung und Selbstständigkeit, für die unsere Mütter oder gar Großmütter sich in den 60er-Jahren stark gemacht haben. Doch was Frauen offensichtlich nicht alleine schaffen, ist finanzielle Ungerechtigkeit auszugleichen: Frauen verdienen im Durchschnitt 21 Prozent weniger als Männer, deshalb war gestern der Equal Pay Day. Dabei braucht es nicht einmal einen Blick auf den Lohnzettel, um zu bemerken, dass es noch ein langer Weg zur Emanzipation ist. Es genügt der Gang in die nächste Drogerie.

Drogerieprodukte sind im Schnitt 38 Prozent teurer

Um die ungerechte Besteuerung von Produkten wie Tampons zu kritisieren, haben Aktivisten im Herbst 2016 haben Aktivisten einige Brunnen zum Beispiel in Zürich eingefärbt. Denn keine Frau sucht sich aus, jeden Monat zu bluten, doch jede Frau muss auf Hygieneartikel die volle Mehrwertsteuer von 19 Prozent bezahlen statt eine ermäßigte Steuer von sieben Prozent. Geringer besteuert werden Grundnahrungsmittel – und Schnittblumen. Manchmal braucht es Zeichen, um ein Problem bewusst zu machen – und wenn es nur rotes Wasser ist. Wer im Drogeriemarkt ein Regal weiter geht, stolpert womöglich über die pinken oder blauen Einwegrasierer: Wie die Verbraucherzentrale feststellte, sind besonders Rasierer oder Parfüm für Frauen deutlich teurer. Bei einer Stichprobe waren Rasierprodukte um 38 Prozent teurer, Parfüm kostet teils 54 Prozent mehr.

Meinung Wer nicht handeln will, muss fühlen: Beim Equal Pay Day geht es um mehr als den Preis eines Milchkaffees von Daniel Schottmüller

Mehr als eine nette Geste

Habt ihr das gewusst, liebe Männer? Nein? Betrifft ja auch nicht euch, sondern die bessere Hälfte. Oder die Mutter, die Schwester, die Kollegin. Und so kann Mann an roten Brunnen vorbei spazieren oder am 18. März mehr für den Kaffee bezahlen, ohne dass es weh tut. Doch vielleicht ist auch ein Anstoß zu sagen: Es ist mehr als eine nette Geste, mal die Tür aufzuhalten oder ein Getränk auszugeben. Vielleicht ist es ausgleichende Gerechtigkeit für das, was ein Gesetzgeber nicht schafft.