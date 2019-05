Nach Deutschland mit dem Zug fahren? Lieber nicht. Das rät eine regionale Schweizer Gratis-Zeitung in fetten Lettern. Sie liegt auch in deutschen Zügen aus. Das Blatt stellt Vergleiche zwischen den Bahnen der Nachbarstaaten an. Bei den Bewertungen gibt es in Sachen Pünktlichkeit, Ausfälle, Komfort und Zustand von Bahnhöfen krasse Unterschiede zugunsten der Schweizer. Bei einem Test stellte der SÜDKURIER auf der Bahnstrecke zwischen Thayngen und Schaffhausen ähnliches fest, vor allem bei der Sauberkeit. Bei einer Fahrt nach Stuttgart mit der Schweizer Bundesbahn (SBB) entschuldigte sich der Lok-Fahrer ganz süffisant in Schwyzerdütsch dafür, dass der Zug ein paar Minuten zu früh ankam.

Verkehrte Bahn-Welt

Es ist noch nicht viel Zeit verstrichen, als auf dem Singener Bahnhof in Richtung Schaffhausen verkehrenden Schweizer Linien stets einige Minuten auf den nach Basel fahrenden deutschen Zug warten mussten. Seitdem aber nur noch Züge der Deutschen Bahn diese Strecke bedienen, ist dies genau umgedreht. Verkehrte Welt auf dem Singener Bahnhof. Verlass ist auf die Aufzüge am Gottmadinger Bahnhof. Nicht etwa, weil sie endlich mal längere Zeit ohne Defekt laufen. Nein, sicher können sich die Bahnfahrer sein, dass die Fahrstühle immer wieder ausfallen. So wie auch gestern, als ein Monteur versuchte, den Aufzug wieder instandzusetzen. Gerade im Frühjahr mussten Spezialisten der Gottmadinger Feuerwehr sehr zum eigenen Ärger immer wieder ausrücken, um eingeschlossenen Menschen durch Türöffnungen aus den Aufzügen zu befreien. Die Krux: Der Hersteller der Bahnsteg-Aufzüge ist ein Schweizer Hersteller – das Unternehmen Schindler. Das hat auch deutsche Filialen. Einer der Gebietsleiter erklärte gegenüber dem SÜDKURIER, dass die Aufzug-Technik zu störanfällig sei. Es sei angeraten worden, eine robustere Technik zu installieren, was aber die Deutsche Bahn abgelehnt habe. Die versucht nun, die Gottmadinger Aufzüge in den Griff zu bekommen, was aber bei vorherrschender Zerstörungswut kein leichtes Unterfangen ist.

Fehlende Harmonie

Mit der deutsch-schweizerischen Bahn-Harmonie liegt doch noch einiges im Argen. Immerhin hat die Schweizer Zeitung erkannt, was die SBB von der Deutschen Bahn noch lernen kann. Sie führt kostenloses Internet in Fernzügen, günstige Preise bei Frühbuchungen und einen besseren Nahverkehr in Großstädten auf. Leider etwas weit weg, im Hegau werden nachts die Bahnsteige zeitig hochgeklappt.

http://albert.bittlingmaier@suedkurier.de