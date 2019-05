von SK

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Zwischenfall im Bereich der Warenannahme eines Baumarktes in der Fittingstraße in Singen. Dort waren mehrere Paletten und Transportwagen sowie ein Hubwagen in Brand geraten. Während die Einsatzkräfte löschten und ein Ausdehnen des Feuers verhinderten, mussten die Fittingstraße und die Tiefgaragenausfahrt gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 6000 Euro. Laut Polizeiangaben stellte sich heraus, dass die Kinder zuvor brennende Gegenstände durch einen Zaun in einen Eimer geworfen haben, welcher im abgesperrten Bereich der Warenannahme stand. Der Inhalt des Eimers fing Feuer, doch Löschversuche der Kinder scheiterten. Also verständigten sie eine Passantin welche die Feuerwehr rief.