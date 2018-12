Der Schweizer Industriekonzern Georg Fischer (GF) trennt sich von seinem Eisenguss-Werk in Singen. Wie GF mitteilt, übernimmt die Fondium B.V. & Co. KG das Werk am Hohentwiel samt seiner 1000 Mitarbeiter. Fondium ist ein neu gegründetes Unternehmen der ehemaligen GF-Führungskräfte Achim Schneider, Arnd Potthoff und Matthias Blumentrath. Georg Fischer bleibt übergangsweise mit 20 Prozent bei Fondium investiert.

Neben dem Werk in Singen geht auch das GF-Werk in Mettmann bei Düsseldorf mit ebenfalls 1000 Mitarbeiter an Fondium. Beide Werke gehörten zur GF-Division Casting Solutions (Gusslösungen) und erwirtschafteten zuletzt zusammen einen Jahresumsatz von 620 Millionen Schweizer Franken (550 Millionen Euro).

Achim Schneider, Arnd Potthoff und Matthias Blumentrath (von links), die Inhaber von Fondium. | Bild: DIETER RUOFF

Georg Fischer begründet den Verkauf mit den sinkenden Renditen im Eisenguss-Geschäft. Künftig wolle sich GF stärker auf Leichtgussmetall wie Aluminium und Magnesium konzentrieren. GF-Chef Yves Serra sagte, der neue Eigentümer könne "Kontinuität für die Kunden und die Weiterentwicklung der zwei Gesellschaften ausserhalb von GF sicherstellen."

Fondium-Miteigentümer Achim Schneider betonte im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass er keine Entlassungen oder Lohnsenkungen plane. "Allerdings müssen wir schneller werden", fügte er hinzu. Auch die Unternehmenskultur wolle er in Hinblick auf die Familienfreundlichkeit modernisieren. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher von GF. Für die Arbeitnehmer in Singen ändere sich nicht viel, so der Sprecher.