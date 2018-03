Singen Zonta Frauen gründen neuen Fonds

Die Zahl der Frauen, die von Altersarmut betroffen sind, steigt. Die Frauen des Zonta-Clubs Hegau-Bodensee sehen darin eine neue Aufgabe.

Die Zonta-Frauen aus dem Raum Hegau-Bodensee haben einen neuen Hilfsfonds für Frauen ins Leben gerufen, die von Altersarmut betroffen sind. Der Verein hätte sich wohl kaum einen besseren Termin für die Bekanntgabe des neuen Projekts aussuchen können als die Veranstaltung "Raus aus der Armut" im Rahmen des Programms "Wir Frauen in Singen". Letzteres dient dazu, die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu verdeutlichen und weitere Impulse für die Gleichstellung zu geben.

"Wir haben uns entschlossen, Frauen, die von Altersarmut betroffen sind, zu unterstützen", sagte die derzeitige Präsidentin des Zonta-Clubs Hegau-Bodensee, Petra Wintter. Das Startkapital in Höhe von 3000 Euro übergab sie symbolisch an den Geschäftsführer des Caritasverbandes Singen-Hegau, denn über den Caritasverband können nun Anträge auf Gelder aus dem Fonds gestellt werden. Die Gelder werden anschließend in Abstimmung mit dem Zonta-Club ausgezahlt. Durch den Fonds sollen Gelder gesammelt werden, die an Frauen, die aktuell von Altersarmut betroffen oder bedroht sind, gehen sollen.

In den vergangenen sieben Jahren hatte der Zonta-Club vor allem jüngere Frauen im Rahmen des Projektes "Fit fürs Leben" unterstützt. Dieses Projekt, für das bisher die Schillerschule in Singen als Ausgangsstation diente, soll demnächst an eine andere Schule wechseln. Der Zonta-Club ist ein weltweiter Zusammenschluss berufstätiger Frauen, der vor 99 Jahren gegründet wurde und weltweit 30 000 Mitglieder zählt. Der Zonta-Club Hegau-Bodensee ist einer von 134 Clubs in Deutschland. Er wurde 2010 gegründet.

Zweckgebundene Spenden können auf das Konto des Fördervereins von Zonta gezahlt werden (auf Wunsch mit Spendenbescheinigung). Nähere Infos erteilt Barbara Oppermann (Telefon: 077 31 / 797 620 oder E-Mail: sekretariat@zonta-hegau-bodensee.de), Angaben zu den Spendenmöglichkeiten gibt es ferner im Internet unter www.zonta-hegau-bodensee.de.