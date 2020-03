von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, zerstörten unbekannte Täter an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster und von gelangten von dort aus ins Gebäude. In dem hinter dem Fenster befindlichen Büroraum verwüsteten sie das Inventar. Der dabei verursachte Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise von ihnen benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Telefon (07731) 917036, zu melden.