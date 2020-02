Singen vor 3 Stunden

Zerstörte Buswartehäuschen, Schmierereien und Co. – Hat Singen ein Vandalismus-Problem?

Rund 20.000 Euro Schaden an Bushaltestellen, etwa 71.000 Euro an Schulen: Die Zerstörungswut Einzelner kommt der Allgemeinheit in Singen teuer zu stehen. Die Stadt Singen reagiert nun vorbeugend und lässt Videokameras installieren.