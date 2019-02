Der Keyboarder einer Kult-Band, der Discjockey des legendären Tanzschuppens, das Go-go-Girl der Musik-Kneipe, die Ausgeh-Mädels, die den Sonntagszopf schon in aller Herrgottsfrüh den Nachschwärmern anbieten – dies alles sind Personen, die sich bei uns gemeldet haben. Die Resonanz auf unseren großen Aufruf läuft schon prächtig an. Für unsere Serie "Feiern wie früher" suchen wir heute sicher nicht mehr so ganz junge Menschen, die in früheren Diskotheken, Musik-Lokalen oder bei den vielen Tanzveranstaltungen in Hegauer Hallen tragende Rollen spielten oder einfach nur dabei waren. Ihre Schilderungen sollen in den Zeitungsartikeln die Feier-Nostalgie wieder aufleben lassen.

Wir haben bereits interessanten und teils köstlichen Lesestoff gesammelt, um diesen in losen Folgen der Artikel-Serie zu veröffentlichen. Bitte mehr davon und einfach unter singen.redaktion@suedkurier.de melden. Eine gehörige Portion Spaß-Faktor dürfte garantiert sein, den ein möglichster intensiver Rückblick auf das damalige Geschehen mit manchen Anekdoten bietet.

