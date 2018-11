von Nora Hermanrud

Jugendliche wünschen sich mehr Mitspracherecht in der Politik. Doch wie dies gelingen kann, wissen sie oft nicht. Beim Jugendforum am Donnerstag, 22. November, ab 10 Uhr in der Scheffelhalle soll genau dies zum Thema werden.

Mit zwei Jugendaktionstagen hat die Stadtjugendpflege in Singen jetzt in der Singener Fußgängerzone auf das anstehende Jugendforum aufmerksam gemacht und Jugendliche direkt angesprochen. Organisiert wurden die Aktionstage von Stadtjugendreferentin Jennifer Störk, die motiviert an ihrem Stand auf der August-Ruf-Straße stand. Sie möchte jungen Menschen die Möglichkeit geben, selbst mitzuentscheiden, wie sich die Stadt Singen entwickeln soll. "Heutzutage gibt es einfach zu wenig Angebote für Jugendliche", weiß Störk.

Deshalb möchte sie den Jugendlichen Entscheidungsmöglichkeiten bieten. Werbung wurde mit gratis Waffeln und Popcorn gemacht, was bei den vorbeilaufenden Jugendlichen auf dem Heimweg von der Schule sehr gut angekommen ist. Außerdem wurde ein Gewinnspiel in Form von kleinen Karten vorbereitet, auf welche die Jugendlichen schon einmal im Voraus ihre Wünsche schreiben konnten. Laut Jennifer Störk war die Aktion super verlaufen und es waren etwa 120 Kinder und Jugendliche am Stand. Zudem gab es schon 90 neue Anmeldungen für das Jugendforum. Auch Leonie Kroner, die ebenfalls bei der Aktion geholfen hat, zeigte sich begeistert: "Die meisten Jugendlichen kommen, wenn die Schule aus ist. Sie sind interessiert und der Stand lohnt sich wirklich. Vor allem die Waffeln kommen bei allen gut an – und sie sind lecker."

Fabian Weißhaar ist ebenfalls Teil des Teams. Er spricht von positiven Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen und erzählt, dass viele zu Beginn gar nichts über die Aktion wussten, dann aber doch interessiert darüber wirkten. "Sie waren dankbar für die Waffeln und zeigten ein großes Interesse", so Weißhaar. Auch die Jugendlichen waren interessiert, was man an der langen Schlange vor dem Stand festmachen konnte: "Ich finde es spannend und es ist sehr gut, dass es die Möglichkeit für Jugendliche gibt", sagt Daniel Bartl. Auch bei den anderen Jugendlichen kam die Aktion sehr gut an.

Mit den Jugendaktionstagen sollte Werbung für das Jugendforum am Donnerstag, 22. November, gemacht werden. Das Jugendforum findet in der Scheffelhalle in Singen von 10 bis 13 Uhr statt und es ist dafür da, dass Jugendliche zwischen 14 und 26 Jahren dort ihre Wünsche mitteilen können und sagen können, was sie in Singen verändern möchten.

Laut Jennifer Störk könne man schon heute feststellen, dass Jugendbeteiligung erfolgreich sein kann, zum Beispiel anhand des Skateparks in Singen, der auf den Wunsch und Einsatz von den Jugendlichen entstanden ist.

Bei der Veranstaltung dabei sind auch Oberbürgermeister Bernd Häusler und Bürgermeisterin Ute Seifried. Wenn die Jugendlichen zu dieser Zeit am Vormittag Schule haben, werden sich die Veranstalter dafür einsetzen, dass sie für die Zeit freigestellt werden. Hierfür kann man ein Anmeldeformular ausfüllen.

Anmeldung beim Jugendreferat im Internet unter: http://www.kinder-jugend-singen.de

Das Jugendforum Um Jugendlichen Gelegenheit zu geben, mitzuentscheiden, was in der Stadt Singen passiert, wird das Jugendforum am Donnerstag, 22. November, in der Scheffelhalle organisiert. Die Veranstaltung ist für junge Menschen zwischen 14 und 26 Jahren und findet von 10-13 Uhr statt. Die Jugendlichen bekommen die Möglichkeit, ihre Wünsche mitzuteilen und zu sagen, was sie in Singen verändern möchten. Außerdem werden sechs verschiedene interessante Workshops zu den Themen Verkehr und Mobilität, Schule und Arbeit, Kultur und Freizeit, Umwelt, Austausch und Begegnung und Sicherheit in Singen angeboten, an welchen die Besucher teilnehmen können. Etwas zu Essen und zu Trinken wird es vor Ort auch geben. (nhr)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein