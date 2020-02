von SK

Mit rund zwei Promille ist ein 52-jähriger Mann laut Polizei in der Nacht auf Freitag gegen 1.30 Uhr in der Worblinger Straße unterwegs gewesen. Polizeibeamte unterzogen ihn aufgrund der unsicheren Fahrweise einer Kontrolle und veranlassten nach dem Ergebnis des Atemalkoholtests eine Blutentnahme im Krankenhaus. Wie die Polizei in einer Mitteilung informiert, wird der 52-Jährige nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Ebenso erging es einem 41-jährigen Fahrradfahrer, der mit dem gleichen Promillewert im Bereich Hauptstraße/ Schaffhauser Straße gegen 0.45 Uhr von einer Polizeistreife ertappt worden war.