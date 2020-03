In der Singener Südstadt ist nicht nur die Industrie angesiedelt, sondern auch ein vitaler Handel für viele Bedürfnisse

Singen ist ohne Industrie und Gewerbe kaum denkbar. Die Stadt unterm Hohentwiel hat ihr Image als Arbeiterstadt über Jahrzehnte kultiviert. Seit Anfang des letzten Jahrhunderts prägen Großbetriebe wie Maggi, Georg Fischer oder die Alu die Stadt. Und die Leidenschaft, anzupacken, hat Tradition. Im Zentrum der Stadt liegt der industrielle Gürtel. Dieser erstreckt sich aus gewerblicher Sicht zwischen der Georg-Fischer-Straße im Süden und den Bahngleisen im Norden, ergänzt durch die Bereiche „Industriepark Alu“, Gewerbegebiet „Hardmühl-Nord“ und EKZ-Gebiet, sowie der Industriestraße im Südwesten und dem Gewerbegebiet „Tiefenreute“ im Südosten. „In dem Bereich sind heute rund 500 Firmen angemeldet, von kleinen Ein-Personen-Dienstleistern über diverse Fachmärkte bis hin zu großen Industriebetrieben mit mehreren Hundert Mitarbeitern wie Maggi, GF, Takeda oder Constellium“, zählt Singens Wirtschaftsförderer Oliver Rahn auf.

Historisches Wachstum

Historisch ist das Gebiet seit den 60er und 70er Jahren sukzessive von West nach Ost gewachsen. Zuletzt kamen die Gewerbegebiete Hardmühl Nord und Tiefenreute hinzu, die seit Ende 2013 über die sogenannte Mittelspange mit dem bestehenden Gewerbegebiet verkehrstechnisch verbunden sind. Um weitere Gewerbeflächen anbieten zu können, sei das Ziel, Grundstücke zu erwerben. Weitere Bauabschnitte könnten sich von Ost nach West südlich der Georg-Fischer-Straße stadteinwärts erstrecken. Aber auch unbebaute Gewerbegrundstücke in privater Hand gelte es, dem Markt zur Verfügung zu stellen.

Vielfältiger Branchenmix

Im Singener Süden gibt es verschiedene Schwerpunkte, die gemeinsam einen vielfältigen Branchenmix ausmachen. Einer davon ist der Fachhandel in der Singener Südstadt. „Da ist der Möbelfachhandel, Baufachhandel und sonstiger Fachhandel mit nichtzentrenrelevanten Sortimenten“, weiß der Singener Wirtschaftsförderer. Charakteristisch sei die Stärke im Bereich Metallver- und bearbeitung, begründet durch Traditionsunternehmen wie die Alu oder die Georg-Fischer und viele jüngere Firmen in diesem Bereich, die zum Teil aus diesen hervorgegangen sind, wie zum Beispiel Wefa. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Speditions- und Logistikbranche, auch dank des Hupac-Terminal für kombinierten Verkehr über die Alpen. Im östlichen Industriegebiet, im Bereich der Otto-Hahn-Straße, sind gleich mehrere Entsorgungsbetriebe angesiedelt. Auch der Einzelhandel spielt in der Südstadt eine große Rolle. In Zonen aufgeteilt sind nichtzentrenrelevante Sortimente. Ausnahme werden für Handwerker und Kfz-Handel gemacht. Auch die zahlreichen Möbelhäuser, allen voran Braun Möbel Center, haben einen Kundenstamm, der aus einem weiten Einzugsgebiet stammt. Bei Küchenstudios und Baufachmärkten kann Singen ebenfalls punkten. Rund 340 Einzelhandelsgeschäfte bieten in Singen auf insgesamt fast 200¦000 Quadratmetern Verkaufsfläche ein hochwertiges, vielfältiges und serviceorientiertes Warenangebot an und machen das Einkaufen in Singen zu einem Erlebnis.

Mobilität und Klimaschutz

Kunden finden hier neben großen Filialisten einen hohen Anteil inhabergeführter Geschäfte. Überregionale Bekanntheit hat die Singener Automeile erreicht, die Autohäuser aller bekannten Marken bis hin zum Luxussegment beheimatet. Während andernorts der Klimanotstand erklärt wird, arbeitet man in Singen weiter konsequent am klimaverträglichen Umbau der Stadt. Es wird zunehmend auf Radverkehr gesetzt und massiv in den Ausbau des Radwegenetzes investiert. So wurden in diesem Jahr auch die ersten Fahrradstraßen in der Nordstadt eingeweiht. Ein integriertes Mobilitätskonzept, das gerade erstellt wird, soll Lösungen entwickeln, wie der Verkehr in Singen organisiert werden kann, damit klimaschädliche Treibhausgase reduziert werden.

Stadtbus wird attraktiver

Zudem sollen die Stadtbuslinien attraktiver werden: ab April wird die neue Tarifstruktur umgesetzt. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres fahren in Begleitung von Aufsichtspersonen kostenlos, Jugendliche bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sowie Schüler, Studenten und Inhaber des städtischen Sozial-, Pflegeeltern- und Nachbarschaftspasses ermäßigt. Als Schüler und Studenten gelten alle, die öffentliche, staatlich genehmigte oder anerkannte allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen, Einrichtungen des zweiten Bildungsweges, Hochschulen, Akademien mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen und Landvolkshochschulen besuchen. Schülermonatskarten sind nicht übertragbar und nur gültig in Verbindung mit einem gültigen Schülerausweis. Während der Sommerferien gilt die September-Schülermonatskarte als Schülerferienkarte. Sie kann bereits ab dem 25. Juli gelöst werden. An Sams-, Sonn- und gesetzlichen Feiertagen berechtigt die Jahres- oder Monatskarte Erwachsene zur unentgeltlichen Mitnahme von einem weiteren Erwachsenen sowie bis zu vier Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr und sogar, solange es sich nicht um ein Anrufsammeltaxi (AST) handelt, einem Hund. Mehrfahrtenkarten sind unter der Woche ab 8 Uhr gültig, an Sonn-und Feiertagen ganztags, sie gelten aber nicht in den Anrufsammeltaxen. Wintertickets gelten für Erwachsene als Saisontickets von Oktober bis März. Zusätzlich gibt es Seniorentickets als persönliches Jahresabonnement ab 65 Jahren. Der Bezug ist zu Beginn des Geburtsmonats möglich und ganztägig nutzbar vom Inhaber. Die Mitnahme von bis zu vier Kindern unter sechs Jahren ist jederzeit möglich. In den Anruf-Sammel-Taxen gelten tagsüber die Stadtbustarife.

Rundumblick im Internet

Wer sich die Stadt Singen und ihre reizvolle Umgebung aus der Vogelperspektive ansehen möchte, kann sich im Internet mittlerweile sogar auf eine virtuelle Panoramatour begeben unter http://www.singen360.de