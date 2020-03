Singen – Die Erzählzeit, die am 26. März hätte eröffnet werden sollen, ist abgesagt. Dennoch sind die Autoren, die lesen sollten, nicht untätig und freuen sich über Wertschätzung in der Zeitung. Frank Goosen wäre zur Eröffnungsveranstaltung nicht zum ersten Mal in Singen gewesen. Er hat zum Beispiel bei der Erzählzeit im Jahr 2003 sein damals aktuelles Buch „Pokorny lacht“ vorgestellt. Oder war 2004 im Kulturzentrum Gems, wo er mit den Zuhörern eine Reise in die „orange Zeit in den 1970er Jahren“ unternahm.

Das aktuelle Buch von Frank Goosen „The Beatles„ ist in der KiWi Musikbibliothek erschienen. Es ist unter der ISBN Nummer 978-3-462-05406-4 erschienen und kostet 12 Euro. Der Verlag hat unter auch eine Playlist zum Buch hinterlegt. Unter den 100 Songs sind nicht nur Beatles Songs. Und hier gibt es Informationen zum Autor www.frankgoosen.de

In Singen wäre er zur Eröffnung mit Bernd Kohlhepp als Moderator aufgetreten. Doch zu einem Kontakt sei es nicht gekommen. „Es ist ja nun auch recht früh abgesagt worden“, so Goosen. Dass man mit dem Moderator eines solchen Abends ein Vorgespräch führt, sei zwar durchaus üblich. „Manchmal passiert das ein paar Tage vorher, manchmal erst am Tag der Veranstaltung.“ Für den musikalischen Rahmen war die Band „Good Bait“ aus Berlin eingeladen. Darüber werde man als Autor vorher informiert. „Beim Eröffnungsabend eines Festivals ist meistens klar, dass man nicht der einzige Gast auf der Bühne ist“, so Goosen.

Frank Goosen hat seine Vorliebe für die Beatles schon vor langer Zeit entdeckt. Bild: Frank Goosen

„Gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen“ – diesen Satz hatte der Vater von Frank Goosen vor über 40 Jahren mal zu seinen Kunden gesagt. „Irgendwann will ich mal richtig zu Ende denken, was in dem Satz so alles drin steckt“ – so endet sein neuestes Buch „The Beatles„, aus dem er bei der Eröffnungsveranstaltung gelesen hätte. Erst mit ungefähr 13 Jahren war Goosen ein Fan der „Fabulous Four“ geworden, also etwa in der Zeit, als sich die Beatles schon wieder auflösten. Seine Leidenschaft für diese legendäre Musik hält bis heute, wie er im Interview verrät.

Literarische Reise nach Liverpool

Dass Rockmusik eine große Rolle in seinem Leben spielt, wird vor allem in seinem Roman „So viel Zeit“ thematisiert. Bei einer Lesung im Kulturzentrum Gems im Oktober 2004 hatte er sich auch über Musik ausgelassen. Als ganz schlechtes Zeichen hatte er die Tatsache gedeutet, dass am Tag seiner Geburt Freddy Quinns Lied „100 Mann und ein Befehl“ die Hitparade angeführt hatte. Und beim Kennenlernen von Mädchen habe er dann mal ausnahmsweise „grässliche Musik“ (wie Barclay James Harvest) angehört. Oder er sei mal mit 15 in ein Simon & Garfunkel Konzert gegangen. Also dann doch lieber die Beatles. Die gehen immer. In seinem Büchlein nimmt Frank Goosen den Leser auch mit auf eine Reise zu den Originalschauplätzen nach Liverpool, die er vor einem knappen Jahr mit seiner Familie unternommen hat.

Im Duo „Tresenlesen“ mit Jochen Malmsheimer feierte Goosen vor allem in Nordrhein-Westfalen in den 1990er Jahren große Erfolge. Seit dem Jahr 2000 schreibt Goosen mit Erfolg Romane, die – wie zum Beispiel „Liegen lernen“, „Radio Heimat“ oder „So viel Zeit“ auch verfilmt wurden. Neben Romanen schreibt Goosen auch Kolumnen im Kicker-Sportmagazin oder für die Stadionzeitung des VfL Bochum.