von Daniel Schottmüller, Matthias Biehler und Isabelle Arndt

Daniel Schottmüller hat sich als Kind gerne Asterix-Comics und die Abenteuer von Old Shatterhand vorlesen lassen. Er wuchs parallel zu den Zauberlehrlingen aus dem Harry Potter Universum auf und liest heute am liebsten die Romane amerikanischer Schriftsteller wie Jack Kerouac, T.C. Boyle und Jonathan Franzen. Den meisten Platz auf seinem Bücherregal nehmen aber die Biografien bekannter Musiker ein. Die drei Autoren, die es ihm bei der Erzählzeit angetan haben, befassen sich in ihren Büchern mit Chaos, Liebe und Revolution.

Daniel Schottmüller mit dem Roman "Nachtleuchten", der sich mit der argentinischen Revolution auseinandersetzt. | Bild: Arndt, Isabelle

Die Empfehlungen von Daniel Schottmüller Gerhard Henschel, "Erfolgsroman" Ja, Gerhard Henschel liest wirklich aus einem Buch mit dem Titel "Erfolgsroman". Martin Schlosser heißt dessen Protagonist. Anfangs steht er hinter dem Tresen einer friesischen Rumpel-Disco, später geht er als Reporter auf Reisen. Schlosser besucht ein Jonglierfestival, die Wiedervereinigungsfeier und einen Tantra-Workshop. Die Geschichte wendet sich noch zum Besseren, als ihm ein Buchvertrag angeboten wird. Jetzt werden die Nächte länger, das Leben so richtig schön. Oder doch nicht? Vielleicht gibt Henschel bei seiner Lesung ja die Antwort. So oder so, wird es nicht langweilig werden. Der 56-Jährige hat für das Satiremagazin Titanic gearbeitet und sich schon mit Bild-Herausgeber Kai Diekmann angelegt. Der Mann kann Unterhaltung. Gerhard Henschel liest am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr, in der Basilika, Schlachthausstrasse 9, in Singen. Demian Lienhard, "Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat" Der Titel klingt nach Chaos, Protest und Lesespaß. Alba lebt in einer kleineren Schweizer Stadt mit einer selbstmordtauglichen Brücke. Es sind die Jahre der Zürcher Unruhen der Achtziger. "Macht aus dem Staat Gurkensalat" skandiert die aufrührerische Jugend. Alba ist mittendrin – und auch mitten in einer Liebesgeschichte. Und so folgt man der jungen Frau auf einer Achterbahn der Gefühle und Ereignisse. Das versprechen zumindest die Erzählzeit-Veranstalter. Ob Demian Lienhards Lesung tatsächlich für Adrenalinschübe sorgen wird? Dass sein Roman durch Humor und Sprachwitz überzeugt, scheint jedenfalls gesichert. Literaturkritiker loben das Erstlingswerk des jungen Autors bereits in den höchsten Tönen. Demian Lienhard liest am Mittwoch, 10.¦April, 19.30 Uhr, im Bürgerzentrum Linde, Schaffhauser Strasse 8, Tengen-Büßlingen. María Cecilia Barbetta, "Nachtleuchten" Gott ist überall, aber sein Büro ist in Buenos Aires. Das besagt zumindest ein altes argentinisches Sprichwort. Und so entsendet auch María Cecilia Barbetta ihre Protagonistin in die Straßenschluchten der Millionenstadt. Genauer gesagt in das Viertel Ballester, in dem jeder auf seine Art für den Aufbruch, die Revolution und eine bessere Zukunft kämpft: Teresa und ihre Klassenkameradinnen in der katholischen Mädchenschule ebenso wie Celio, der Friseur, oder die Mechaniker der hiesigen Autowerkstatt. Doch politische Spannungen zerreißen das Land, Aberglaube und Gewalt schleichen sich in die Normalität. "Nachtleuchten" erzählt von der gespenstischen Atmosphäre am Vorabend des Militärputsches in Argentinien. María Cecilia Barbetta liest am Mittwoch, 10. April, um 20 Uhr in der Gemeinschaftsschule (Mensa), Gartenstraße 2, Steißlingen

Isabelle Arndt las in Kindertagen am liebsten Kriminalgeschichten von den Drei Fragezeichen – in den Sommerferien kam sie damals auf ein Buch pro Tag. In der Zwischenzeit gesellen sich dazu auch Romane, gerne mit historischem Bezug oder geradezu philosophischen Lebensfragen. Zuletzt lag der Bestseller "Vom Ende der Einsamkeit" von Benedict Wells auf ihrem Nachttisch. Bei der Erzählzeit ohne Grenzen interessiert sie sich für eine verrückte Liebesgeschichte, einen manipulativen Stotterer und einen knallharten Krimi.

Isabelle Arndt ist gespannt auf die "Kampfsterne"-Lesung von Alexa Henning von Lange in Arlen. | Bild: Daniel Schottmüller

Die Empfehlungen von Isabelle Arndt Alexa Hennig von Lange, "Kampfsterne" Dass Paare versuchen, das richtige Leben zu führen, ist auch heute ein Thema. "Kampfsterne" spielt zwar in den sorgenfreien 80er-Jahren, doch das mit dem richtigen Leben klappt nicht ganz. Alexa Hennig von Lange zeigt ihren Lesern das Leben von Ulla und Rainer, Rita und Georg, Ella und Bernhard und hält in einem Mosaik aus Ich-Perspektiven fest, was den Sommer heiß und verrückt macht. Und wer könnte verrückte Geschichten besser erzählen als Alexa Hennig von Lange? Die 46-Jährige hat schon Drehbücher für die Vorabendserie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" geschrieben – irgendwie habe sie ja Geld verdienen müssen, bevor das erste Buch herauskam, sagte sie mal. "Relax" wurde 1997 zum Erfolg, seitdem kann sie sich auf Bücher konzentrieren. Alexa Hennig von Lange liest am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr im Kulturpunkt Arlen, Arlener Straße 32. Charles Lewinsky, "Der Stotterer" Jede unserer Zeitungsseiten ist mit so vielen Worten gefüllt, doch der Stotterer beherrscht die Kunst des Schreibens auf eine ganz andere Weise. Denn Charles Lewinskys Protagonist nutzt Worte gezielt, um Menschen zu manipulieren. Der Stotterer möchte sich damit entweder wehren oder einen Vorteil verschaffen. Als ein Betrug ihn ins Gefängnis bringt, ist die Macht der Worte besonders gefragt: Gefängnispfarrer, Drogenboss, Verleger bestimmen über sein Los und müssen mit Briefen, Bekenntnissen und erfundenen Geschichten für sich gewonnen werden. Ob Charles Lewinsky mit dieser Geschichte auch seine Leser für sich gewinnt? Der Dramaturg, Regisseur und Redakteur aus Zürich hat bereits mehrere Bestseller geschrieben. Charles Lewinsky liest am Sonntag, 7. April, um 18 Uhr in der Schür am Stadtgraben in Stühlingen, Eberfinger Strasse 3. Walter Millns, "Rheinfall-Rache" Mit Schlagworten wie "Auge um Auge, Zahn um Zahn" sowie "Ein brutaler Wettlauf gegen die Zeit beginnt" hat das Werk von Walter Millns bereits Vieles, was Leser sich von einer Kriminalgeschichte erhoffen dürfen. Es geht um einen Ermittler, der mit einer dunklen Seite seiner Vergangenheit konfrontiert wird – er hat mit seinen reißerischen journalistischen Texten eine junge Familie in den Tod getrieben. Nun muss er um sich und seine Tochter fürchten. Was Walter Millns Buch "Rheinfall-Rache" so besonders macht, ist der Schauplatz, denn der Krimi spielt direkt vor der eigenen Haustüre in Neuhausen am Rheinfall. Hier kennt sich Walter Millns bestens aus, denn der Regisseur und Schauspieler lebt heute in Schaffhausen. Walter Millns liest am Mittwoch, 10. April, um 20 Uhr im Trottentheater in Neuhausen am Rheinfall, Wiesengrundstrasse 17.

Matthias Biehler begeistert die Breitenwirkung, die das Literaturfestival "Erzählzeit ohne Grenzen" in der Region Singen-Schaffhausen an vielen Leseorten entwickelt und liest gerne Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind. Autor Feridun Zaimoglu beispielsweise lässt in seinem neuesten Werk "Die Geschichte der Frau" im Gailinger Schlosskeller historische Biografien neu aufleben.

Matthias Biehler empfiehlt, sich "Die Geschichte der Frau" aus der Perspektive des Autos Feridun Zaimoglu erzählen zu lassen. | Bild: Arndt, Isabelle