Das Café Horizont, ein neuer Wohlfühlort im Herzen der Stadt, hat am Samstag eröffnet. Bei der offiziellen Einweihungsfeier mit geladenen Gästen betonte der Geschäftsführer des Hospizzentrums, Wolfgang Heintschel, das Café Horizont sei ein Herzenswunsch gewesen, der nun im grünen Haus verwirklicht werden konnte.

„Wir sind heute am Ende unserer Arbeit im Hospizzentrum. Der letzte Ort ist nun fertig gestaltet“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Hospiz- und Palliativzentrums Horizont ist. Es sei im Vorfeld nicht immer einfach gewesen, dieses Projekt zu realisieren.

Häusler erinnerte auch daran, dass es Gemeinderäte gegeben habe, die das grüne Haus gern abgerissen hätten. „Aber zum Glück ist es nicht dazu gekommen“, so der Oberbürgermeister. Das Haus konnte „denkmalgerecht“ saniert werden.

Im grünen Haus befindet sich das neue Café Horizont, im rechten Gebäude ist das stationäre Hospiz im Obergeschoss, unten ist der Treffpunkt Horizont. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Wie gestaltet man ein Café, dessen Zielgruppe sowohl Bewohner des Hospizzentrums, Angehörige als auch andere Besucher sein sollen? Diese Frage hatte sich Ideengeberin und Kreativkraft Elisabeth Paul zusammen mit der Vorsitzenden des Hospizvereins Singen und Hegau, Irmgard Schellhammer, gestellt und auch andere Hospize angeschaut.

Hinter der Theke steht nun das Motto des Cafés: „Alle Menschen lachen und weinen in der gleichen Sprache“. „Das Café soll ein Raum sein, der die Menschen in den Arm nimmt und für eine gewisse Zeit zum Wohlbefinden beiträgt“, so Elisabeth Paul.

Im Café Horizont findet sich immer Zeit für Gespräche in kleiner Runde. Im Bild (von links) Christel Götz vom Team des Café, die grüne Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, Uli Götz sowie das Ehepaar Dieter und Christel Fleischmann aus Randegg. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Die lange Cortenstahltheke, auf der der Schriftzug „Horizont“ zu lesen ist, und die rundherum verlaufende Bank aus Alpenholz tragen ebenso zur Atmosphäre bei wie die Pendelleuchten und die Farbgestaltung in Aubergine und Sand an Wänden und im Mobiliar.

Das Café bietet auch kleine Gerichte an. Dabei ist es Caféleiterin Michaela Hug, Küchenfee Christine Kuppel und ihrem Team wichtig, dass die verwendeten Produkte regional, saisonal und in Bio-Qualität sind. Deshalb bevorzugen sie Lieferanten, denen Nachhaltigkeit am Herzen liegt.

So wird zum Beispiel das Brot, unter anderem die eigens kreierte „Horizontkruste“, von der Singener Bäckerei Stadelhofer gebacken. Michaela Hug dankte insbesondere Lisa Bammel und Margot Leder von der Abteilung Kommunikation beim Caritasverband für die Unterstützung.

Das Team des Café Horizont freut sich, dass es nun endlich los geht. Im Bild auch Caféleiterin Michaela Hug (dritte von links). | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Der Singener Architekt Wolfgang Riede blickte in seiner Rede zunächst zurück auf den Tag, als er das grüne Haus zum ersten Mal betreten hat. Das sei im Juli 2015 gewesen. „Außen grün und innen völlig abgewohnt“, fasste er zusammen. „Wir haben dann aber sehr gut und konstruktiv mit dem Denkmalschutz zusammen gearbeitet“, so Riede. Das Absenken des Erdgeschosses auf Straßenniveau sei für eine barrierefreie Erreichbarkeit wichtig gewesen.

Heute sehe er das grüne Haus in einem städtebaulichen Ensemble schräg gegenüber des Hotel Viktoria, dessen Fassade bald ebenfalls wieder aufgebaut sein wird. Wenn das Cano eröffnet hat, werde die Hegaustraße zu einer Flaniermeile, in der das grüne Haus Orientierung gibt.

„Wir wollen auch die Straße neu gestalten. Es wird Poller geben, damit sie verkehrsberuhigt wird und Außengastronomie möglich wird“, kündigte Häusler an. Christian Grams, Geschäftsführer von Horizont, dankte allen Beteiligten, insbesondere der Stadt Singen, dem Denkmalamt, den Architekten Wolfgang Riede und Birgit Winkler sowie den Handwerkern und Fachplanern. Wolfgang Heintschel freute sich über das gelungene Café, dass dank der Begeisterung vieler Mitstreiterinnen und Mitstreiter nun geöffnet hat.