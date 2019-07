Zu einer Schlägerei zwischen 15 bis 20 Personen kam es in einer Diskothek am Sonntag gegen 4 Uhr in der Georg-Fischer-Straße. Wie die Polizei informiert, verlagerte sich der Streit auf dem Inneren nach Draußen. Hier wurde an mehreren Orten gestritten, dabei kam es zu weiteren Körperverletzungen. Die einzelnen Gruppen konnten nach und nach von den Beamten und den Mitarbeitern der Diskothek aufgelöst werden. Im Laufe des Einsatzes kam es gegenüber einer Beamtin zu einem tätlichen Angriff. Diese forderte einen 19-Jährigen auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Er versuchte daraufhin ihr ins Gesicht schlagen, dem Schlag konnte sie jedoch ausweichen. Er wurde festgenommen. Laut Polizei bewegte sich eine weitere Personengruppe auf die Beamten zu. Diese konnte durch weitere Streifen und durch die Androhung des Schlagstock-Einsatzes fern gehalten werden.