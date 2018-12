von Eva Maria Vaassen

Eine klare Ansage gab es vom Jugendschöffengericht Konstanz für einen 20-jährigen Angeklagten aus Singen: "Nicht die Anderen, die Drogen oder der Alkohol sind schuld, sondern Sie selbst!", wetterte Richter Franz Klaiber, nachdem er das Urteil verkündet hatte. Mit zwei Jahren und acht Monaten Jugendstrafe wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung und wegen Raubes war der 20-Jährige noch gut bedient. Unter Bewährung stehend, hatte er im vorigen und in diesem Jahr wieder zwei Mal betrunken und unter Drogeneinfluss äußerst brutal und völlig ohne Grund zugeschlagen. Vor Gericht versuchte er, seine Gewalttätigkeit mit seiner Neigung zu Alkohol- und Drogenmissbrauch zu rechtfertigen.

16-Jähriger erleidet einen Kieferbruch

Am schlimmsten hatte es einen 16-jährigen Auszubildenden aus dem Raum Singen erwischt, dem der Angeklagte im Sommer vorigen Jahres mit einem wuchtigen Schlag den Unterkiefer brach. Dafür hat ihn das Gericht neben der Haftstrafe zu 1500 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Der Angeklagte war zusammen mit seinem älteren Bruder und dessen Freundin im Sommer vorigen Jahres nachts im Auto auf der Landstraße zwischen Wiechs und Steißlingen unterwegs. Der Bruder, der am Steuer saß, bemerkte einige ausgerissene Begrenzungspfosten an der Straße und ärgerte sich darüber.

Als er eine Gruppe Jugendliche bemerkte, die zu Fuß auf dem Radweg unterwegs waren, setzte er über den Grünstreifen und beschimpfte die Jugendlichen, die damit aber nichts zu tun hatten. Gleichzeitig stürzte sich sein 20-jähriger Bruder auf den 16-Jährigen und schlug auf ihn ein. Als der mit gebrochenem Unterkiefer auf dem Boden lag, wurden er und seine Begleiter auch noch von der Freundin des Bruders verhöhnt. Auch sei man unter Drohungen davon abgehalten worden, die Polizei zu rufen, berichteten die Jugendlichen. Das Gericht verurteilte den Täter jetzt neben der Haftstrafe zur Zahlung von 1500 Euro Schmerzensgeld an den 16-Jährigen.

Beschuldigter taucht vor einer Verhandlung unter

Als der 20-Jährige sich im Sommer wegen einer anderen Tat vor Gericht verantworten sollte, tauchte er zunächst unter. Als er per Haftbefehl gesucht wurde, stellte er sich. Nach einer Woche Haft beteuerte er unter anderem, dem Alkohol und den Drogen abgeschworen zu haben und eine Therapie anzustreben. Man ließ ihn laufen, damit er sich um einen Therapieplatz und die Kostenzusage kümmern sollte.

Das tat er nicht. Stattdessen kam es zur der zweiten, jetzt verurteilten Gewalttat. Vier Tage nachdem man ihm die Bewährung gewährt hatte, schlug er in Singen einen Mann nieder, weil der ihm kein Geld für Alkohol geben wollte. Dem hilflos am Boden liegenden Mann raubte er auch noch das Handy.

Verurteilter kann in der Haft eine Therapie beginnen

Vor Gericht zeigte sich, dass auch fünf Monate Untersuchungshaft nicht ausgereicht haben, um bei dem 20-Jährigen eine Einsicht reifen zu lassen. Um womöglich wegen Unzurechnungsfähigkeit einer Strafe zu entgehen, übertrieb er bei seinen Angaben über die Menge des vor den Taten konsumierten Alkohols maßlos. Ein Gerichtsmediziner meinte, so viel Alkohol hätte er gar nicht überlebt. Trotz allem gab das Gericht dem reifeverzögerten Gewalttäter die Chance, ab März nächsten Jahres die restliche Haftzeit für eine rund zwei Jahre dauernde stationäre Therapie zu nutzen.