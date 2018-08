von Daniel Schottmüller und Jacqueline Weiß

Einen Monat nach dem Brand im Hof des Müllentsorgers Alba hat im Singener Industriegebiet in der Otto-Hahn-Straße erneut ein Feuer auf dem Betriebsgelände der Firma gewütet. In der Nacht von Freitag auf Samstag kämpfte ein Großaufgebot der Feuerwehr gegen die Flammen an.

Ein Müllberg steht in Flammen | Bild: Schottmüller, Daniel

Hinweise auf Brandstiftung lagen nach Angaben der Polizei am Sonntag nicht vor. Möglicherweise sei es zu einer Selbstentzündung durch Mikroorganismen gekommen. Die Hitze der vergangenen Tage könne dabei eine Rolle gespielt haben, so Feuerwehr-Pressesprecher Stefan Tröndle. Die gleiche Ursache wurde beim ersten Brand angenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Es sollen keine giftigen Gase ausgetreten sein

Aufgrund der massiven Geruchsbelästigung wurde den Anwohnern empfohlen, Fenster und Türen vorerst geschlossen zu halten. Giftige Gase seien dabei nicht ausgetreten, berichtete Tröndle. Die Feuerwehr habe ein Erkundungsfahrzeug des Landkreises angefordert, das im Umkreis von zwei Kilometern keine giftigen Gase gemessen habe.

“Um 0.13 Uhr hat uns der Notruf erreicht”, teilte der Feuerwehr-Abteilungskommandant der Stadt Singen, Stefan Schüttler, mit. Man sei über den Einsatz verteilt mit insgesamt 80 Mann vor Ort gewesen.

Löscharbeiten der Feuerwehr beim Müllentsorger Alba. | Bild: Schottmüller, Daniel

Die Feuerwehr Rielasingen-Worblingen unterstützte mit Einsatzkräften und ihrem Drehleiterfahrzeug, so Tröndle. “Es war im Prinzip der gleiche Verlauf, wie vor einigen Wochen – nur, dass der Müllhaufen mittlerweile angewachsen ist”, sagte Schüttler gegenüber dem SÜDKURIER.

Bis zu vier Meter hohe Flammen

Diesmal hat laut Polizei ein Müllberg von 25 mal 25 Metern gebrannt und die Flammen standen bis in vier Metern Höhe. Wieder war es überwiegend Rest- und Sperrmüll. Durch Druckbehälter und Spraydosen im Müll sei es immer wieder zu kleinen Explosionen gekommen. Damals, beim Brand im Juli, bemaß die Polizei den brennenden Abfallberg mit 5000 Kubikmeter.

Die Löscharbeiten im Industriegebiet hätten bis in die Morgenstunden angedauert. Die Feuerwehr verhinderte mit ihrem Einsatz ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Halle.

Bild: Bild: Feuerwehr

Die letzten Feuerwehrmänner haben den Einsatzort um 12 Uhr am Samstag verlassen. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 10 000 Euro aus.

Diskothek musste schließen

Außer der Feuerwehr erlebten auch die Besucher und Mitarbeiter der nahegelegene Diskothek Top Ten ein Deja-Vue. Gegen ein Uhr habe man schließen müssen, berichtet Betriebsleiter Tom Kugler, der das Feuer nachts gesehen hat.

Dichter Rauch sei direkt über der Disko hinweggezogen, weshalb man sich gezwungen sah, die Lüftung auszuschalten und die Gäste vorzeitig nach Hause zu schicken.

Was im Juli geschah Bereits Anfang Juli brannte ein Berg aus Rest- und Sperrmüll auf dem Gelände der Alba. Die Feuerwehr hat in der Nacht von Freitag, 6. auf Samstag 7. Juli sieben Stunden lang dem Brand getrotzt, der in dem Müll­entsorgungsbetrieb im Singener Industriegebiet wütete. Laut Polizei ging damals ein 5000 Kubikmeter mächtiger Müllberg in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Geruchsbelästigung mussten Anwohner ihre Fenster und die nahe gelegene Diskothek Top Ten musste ebenfalls geschlossen werden.

