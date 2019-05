Sie nehmen es genau. Es ist noch ein Weilchen hin bis zum Beginn einer Veranstaltung der Gruppierung Singen Ökologisch Sozial (SÖS) im Singener Siedlerheim und diese Zeit wird mit Smalltalk überbrückt. Dabei besteht Gelegenheit zur Frage, warum denn die erstmals bei der Wahl des neuen Singener Gemeinderats antretende Gruppierung der Bitte nach Fotos der Kandidaten zu Veröffentlichungszwecken im SÜDKURIER noch nicht nachgekommen sei? Die Antwort von Silke Stockebrand, die auf Platz eins der SÖS-Liste kandidiert, ist schlüssig und unzeitgemäß zugleich. Die Freigabe solcher Fotos sei nicht so ohne Weiteres möglich, sagt sie, dafür sei das Einverständnis der Kandidaten erforderlich. Eben dieses Einverständnis aber verweigern einige der SÖS-Bewerber. Der Hinweis, dass damit erfahrungsgemäß bei einer Persönlichkeitswahl einige Stimmen verloren gehen werden, nimmt man bei der SÖS in Kauf.

Dass es sich die SÖS außerdem nicht einfach macht, zeigt sich spätestens beim Referat von Luigi Pantisano. Der Mann, der maßgeblich an der Entwicklung des Quartiers Berchen-Öhmdwiesen in Konstanz mitgewirkt hat, gehört für die SÖS (Stuttgart Ökologisch Sozial) dem Stuttgarter Gemeinderat an und er erläutert in seinem Vortrag im Siedlerheim auf der Grundlage seiner stadtplanerischen Vorstellungen die Leitplanken eines neuen Politikverständnisses. Ziemlich schnell wird dabei deutlich, dass hier ein politisches Schwergewicht spricht: 1979 in Waiblingen als Sohn italienischer Eltern geboren, gelingt es Luigi Pantisano mehr als einmal, sein architektonisches und stadtplanerisches Wissen mit den kommunalpolitischen Erfahrungen zu synchronisieren – das wirkt erfrischend.

Stuttgart kann von Singen lernen

Für Stuttgart und die Schwaben jedenfalls ist der Mann mit Sicherheit ein Gewinn – doch taugen die Entwürfe von Luigi Pantisano und der Stuttgarter SÖS als Blaupause für Singen? Die Idee einer Vergesellschaftung von Grund und Boden mag in einer bis in den letzten Winkel einer Großstadt ausgereizten Grundstückspolitik ihre Berechtigung haben, in Singen hingegen dürfte die Vergabe von Grundstücken in Erbpacht – wie jüngst vom Gemeinderat beschlossen – fürs Erste genügen. Die Mindestforderung von Luigi Pantisano, dass die Stadt Stuttgart keinen Grund und Boden mehr verkauft, ist in Singen damit als Grundprinzip bereits beschlossene Sache.

Auch aus anderen Stellen des Vortrags geht hervor, dass Stuttgart einiges von Singen lernen kann. Dass beispielsweise der Bau von Eigentumswohnungen allein das Problem bezahlbaren Wohnraums nicht löst, wird in der aktuellen Politik unterm Hohentwiel nachweislich berücksichtigt. Nach jüngsten Angaben von Oberbürgermeister Bernd Häusler handelt es sich bei knapp 400 der derzeitig rund 1000 Neubauwohnungen um Mietwohnungen. Ob die dabei festgelegte Bindungsdauer an den Mietcharakter ausreichend ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt und könnte sich langfristig auch für Singen zu einem Problem entwickeln.

Kommunikation statt Reißbrett

Steckt also in der politischen DNA von Singen längst jede Menge SÖS? Stadtplanung, sagt Luigi Pantisano sinngemäß, funktionierte ehedem nach dem Muster einsamer Entscheidungen mehr oder weniger kreativer Köpfe, was regelmäßig Schwierigkeiten nach sich gezogen habe. „Erst wird gebaut, dann folgen die sozialen Probleme“, so seine Kritik an der tradierten Politik. Als Beleg dafür, dass es – insbesondere in der Wohnraumpolitik – anders gehen kann, verweist er auf Beispiele in Zürich, Wien oder auch beim Konstanzer Quartier Berchen-Öhmdwiesen. Für fundamental wichtig hält er die Einbeziehung der Menschen, die in einem bestimmten Viertel leben. Kommunikation statt Reißbrett – so lässt sich seine Vorstellung einer zeitgemäßen Stadtplanung und -entwicklung umschreiben.

Doch auch für das Prinzip der Augenhöhe von Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern gibt es in Singen Positivbeispiele – etwa im Fall der Knöpfleswies. Die klimatischen Folgen für die Nordstadt durch eine bauliche Verdichtung samt der sozialen Auswirkungen wurden erkannt, das hier vorgesehene Bauprojekt abgelehnt.

An anderer Stelle wiederum wohnen den Ideen des Stuttgarter SÖS-lers übertragbare Impulse für Singen inne. Die Verknüpfung von künftigen Unternehmensansiedlungen mit der Verpflichtung zum Bau arbeitsplatznaher Werkswohnungen könnte nicht nur für Stuttgarter Konzerne eine sinnhafte Komponente der Kommunalpolitik sein.

Gut gedacht – gegenteiliger Effekt

Die sich an den Vortrag anschließende Diskussion verdeutlichte, dass bei den Singener SÖS-Mitgliedern und Sympathisanten durchaus ein Bewusstsein für die Besonderheiten der Kommunalpolitik vorhanden ist. Jürgen Geiger, der von Konstanz als Kreissprecher der Linken agiert und die Singener SÖS unterstützt, sieht beispielsweise die Fallstricke, die der Mietpreisspiegel in Konstanz mit sich bringt. „In der Praxis hat der Mietpreisspiegel in Konstanz die Preise nach oben getrieben“, meint er. Was gut gedacht sei, könne unter Umständen den gegenläufigen Effekt haben. Dass der Teufel oft im Detail steckt, räumt er auch mit Bezug auf den Versuch der Einkaufskette Aldi zur Aufstockung eines ihrer Konstanzer Filiale zu Wohnraumzwecke ein. Das Vorhaben wurde vom Gemeinderat abgelehnt, was Jürgen Geiger gut verstehen kann – ohne dabei näher auf die Hintergründe einzugehen.