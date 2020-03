von Fabio Bleise

Wie wäre es, mit dem eigenen Fußabdruck Strom zu generieren? Oder das fehleranfällige Tabletten-Sortieren in Krankenhäusern an Maschinen auszulagern? Wie könnte man Pflegekräfte noch entlasten? Antworten auf Zukunftsfragen der Energiewende, Digitalisierung oder dem Gesundheitswesen liefern nicht nur Labors oder Forschungsinstitute, sondern auch die „Jugend forscht„-Teilnehmer des Hegau-Gymnasiums in Singen. Seit den Sommerferien tüfteln sie Woche für Woche an ihren Projekten und konnten diese nun am Tag der offenen Tür einem breiten Publikum vorstellen.

Dass die Arbeiten nicht nur zufällige Ergebnisse des Experimentierens mit dem Hobby-Baukasten sind, sondern Hand und Fuß haben, zeigen allein schon die Erfolge, die die Teilnehmer des Hegau-Gymnasiums beim diesjährigen Regional-Wettbewerb in Tuttlingen einheimsten: Neben zwei ersten und zwei zweiten Plätzen ergatterten sie auch zwei Sonderpreise und den Schulpreis.

Projekte zeugen von Erfindergeist

Die schwarze Mörtelbiene war ihnen nicht genug: Die beiden Zehntklässlerinnen Judith Lutz und Sarah Lichtenstein haben in ihrer Projektarbeit die Wildbienen im Hegau erforscht und damit beim Regional-Wettbewerb den ersten Platz im Bereich Biologie erreicht. „Wir haben knapp 600 Fotos geschossen und unzählige Daten erhoben“, erklärt die 16-jährige Judith Lutz. Bereits im 2019 hatte sie mit der Erforschung des Lebensraums der in Deutschland sehr seltenen schwarzen Mörtelbiene am Wettbewerb teilgenommen.

Sarah Lichtenstein (links) und Judith Lutz freuen sich auf den Landeswettbewerb. | Bild: Fabio Bleise

Für ihre Exkursionen opferten die beiden Schülerinnen einen Großteil ihrer Freizeit. Das Ergebnis ist eine einmalige Dokumentation über 14 Wildbienen-Arten, die es im Hegau zu finden gibt. Maria Berger, Regionalsiegerin im Bereich Technik, überzeugte die Jury mit einem selbstgebauten und programmierten Plotter, einem Drucker für Grafiken.

„Warum nicht einfach die Energie nutzen, die beim Auftreten verloren geht?“, fragten sich die beiden 17-jährigen Schülerinnen Elisabeth Stachly und Emine Sadiku nach einem Fernseh-Beitrag zum Thema erneuerbare Energien. Um ihre Idee umzusetzen, haben die beiden eine Tretplatte aus Holz konstruiert, die beim Betreten für eine Wegbeleuchtung sorgt. „Man könnte die Platte an Orten montieren, die stark frequentiert werden, zum Beispiel an Flughäfen“, so die Idee der beiden Schülerinnen, die sich über den zweiten Platz im Bereich Technik freuen durften.

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Mit Effizienz in einem anderen Zusammenhang beschäftigte sich Oberstufen-Schüler Michael Gotzmann. Sein Grundgedanke: Dem Fachkräftemangel in der Pflege mithilfe von technischen Elementen entgegenwirken. So sieht sein Modell unter anderem die Installation von Lauflichtern in den Fluren von Pflegeheimen und ein Indoor-Tracking-System vor, das die Position der Bewohner genau erfasst und auf eventuelle Notfälle hinweist.

„Ziel ist es, den noch rüstigen Bewohnern mehr Eigenverantwortung zu übergeben, damit sich das Pflegepersonal stärker auf die schwerwiegenderen Fälle konzentrieren kann“, so Gotzmann, der bereits zum zweiten Mal bei „Jugend forscht„ teilgenommen hat.

Aus Zusammenarbeit wird Freundschaft

Dass die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt zusammenschweißt, zeigt sich am Beispiel der Teilnehmer Niklas Schwabauer (13) und Sebastian Macha (14). Eigentlich in unterschiedlichen Klassenstufen, lernten sich die beiden bei „Jugend forscht„ kennen und sind inzwischen zu Freunden geworden. Sie entwickelten einen Tablettenordner, der vollautomatisch die gewünschte Kombination zusammenstellt. „Damit könnte man das Pflegepersonal enorm entlasten“, erklärten die beiden Jungs, die genauso wie Gotzmann den zweiten Platz erreichten.

Sebastian Macha (links) und Niklas Schwabauer erzielten mit ihrem selbstgebauten und programmierten Tablettenordner den zweiten Platz beim Regional-Wettbewerb. | Bild: Fabio Bleise

Immer größere Beliebtheit

Stolz auf die Leistung seiner Schützlinge ist Martin Stübig, seit 2007 betreuender Lehrer der „Jugend forscht„-Gruppe am Hegau-Gymnasium. Die Gruppe trifft sich einmal in der Woche immer freitags Nachmittag. „Wir haben in diesem Jahr mit acht Projekten eine Rekordzahl zu verzeichnen“, erklärt der Physik-Lehrer. Nicht zuletzt deshalb wurde in diesem Jahr die Gruppe „Mini-JuFo“ eingerichtet, die sich an interessierte Schüler der Klassen fünf und sechs richtet.

Ziel des Angebots sei es, Schüler mit Begabung und Interesse an Naturwissenschaften gezielt zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in Wettbewerbsatmosphäre mit Gleichgesinnten auszutauschen. Gleichzeitig bieten sich auch für ihn als Lehrkraft andere Perspektiven: „Das Leiten der Gruppe gibt mir die Möglichkeit, wissenschaftliches Arbeiten beizubringen, wie es sonst im Unterricht nicht möglich ist.“

Für Stübig und die beiden Gewinner des Regional-Wettbewerbs ist die „Jugend forscht„-Reise noch lange nicht zu Ende. Bis zum Landes-Wettbewerb, der vom 23. bis 25. März in Fellbach stattfindet, bleibt noch Zeit, um die Projekte zu optimieren. Ziel für alle verbliebenen Beteiligten ist der Bundeswettbewerb in Bremen Mitte Mai.