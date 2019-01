von SK

Schaden von rund 10.000 Euro ist am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Carl-Benz-Straße entstanden. Der genaue Hergang ist laut Polizei allerdings noch nicht geklärt ist. Wie ein 62 Jahre alter Autofahrer schilderte, hatte er die Straße von der Georg-Fischer-Straße kommend befahren, als sich ein vor ihm fahrender 58 Jahre alter Autofahrer in Höhe der Zufahrt zu einem Möbelgeschäft zunächst nach rechts orientiert habe, dann aber plötzlich nach links auf den Parkplatz abgebogen sei. Während er links am Auto des 58-Jährigen vorbeifahren wollte, kam es zur Kollision. Der 58-Jährige hingegen gab an, normal nach links geblinkt zu haben und danach abgebogen zu sein. Etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu melden.