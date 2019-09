In diesen Tagen könnte der St. Franziskus-Kindergarten wichtige Post bekommen. Und zwar von der Stiftung Lesen. Die Kindertageseinrichtung in Trägerschaft des Elisabethenvereins hat sich beim Deutschen Lesepreis mit ihrem Projekt „Büchertasche„ beworben und ist nun eine von zehn nominierten Kitas. Nun heißt es also Daumen drücken!

„Klein reingehen, groß rauskommen“ – so lautet das Motto des St. Franziskus-Kindergartens schon seit langem. Das Erzieherinnenteam ist dabei immer wieder mit innovativen Ideen am Start, insbesondere im Bereich der Leseförderung. Schließlich ist die Einrichtung auch im Bundesprogramm Sprach-Kitas – weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist.

Mara Ende liest seit über zehn Jahren im Franziskus-Kindergarten als Lesepatin einmal in der Woche vor. Die Kinder erwarten sie jeden Montag mit Vorfreude. Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

„Ich habe im Internet gelesen, dass es diesen Preis gibt“, sagt Kita-Leiterin Marion Schweighöfer. Mit dem Projekt „Büchertasche„ hat sich die Einrichtung nun beworben. Schon im Eingangsbereich hängen diese Stofftaschen an einem Holzbaum. Ganz aktuell befindet sich in einer der acht Taschen das Buch „Conni kommt in den Kindergarten“, denn zum 1. September sind neue Kinder in die Einrichtung gekommen.

Spielerische Kontakte mit der Welt der Bücher

Doch nicht nur das Buch befindet sich in der Tasche, die die Kinder mit ihren Eltern ausleihen können. Es gibt auch Anregungen für Aktionen. So findet sich beim Drachenbuch auch eine Anleitung, wie man Knete selbst machen kann. „Die Kinder sind ganz begeistert und ziehen damit ihre Eltern in ihren Bann“, so die Erfahrung von Diana Dietrich, Fachkraft für Sprachförderung und Inklusion. Mit den beigelegten Aktionsblättern können die Kinder mit ihren Eltern die Welt des Buches näher entdecken.

Auch die Eltern müssen interessiert werden

„Wir stellen fest, dass viele Eltern heute nicht mehr die Zeit haben, ihren Kindern Bücher vorzulesen und teilweise fehlt auch der Zugang zu Büchern insgesamt“, so Claudia Fischer, Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten beim Elisabethenverein. Mit den Büchertaschen trägt die Einrichtung auch dazu bei, dass die Kinder zuhause mit ihren Eltern Zeit verbringen. Den Zugang zu Büchern erfahren sie aber auch bei einem jährlich stattfindenden Ausflug in die Stadtbücherei. Und natürlich in den Leseecken in ihrer Gruppe.

Mara Ende kommt seit über zehn Jahren als ehrenamtliche Lesepatin in den St. Franziskus-Kindergarten. Sie liest den Kindern in der zweiten Gruppe vor. „Als ich mal vor Jahren im Gemeindeblatt von Liebfrauen gelesen habe, dass Lesepaten gesucht werden, habe ich mich gemeldet“, so Mara Ende. Wenn sie zum Vorlesen kommt, wird es ganz ruhig im Gruppenzimmer, denn diese Vorlesestunde ist für die Kinder immer was Besonderes.

„Jedes Kind hat ein Recht auf Leseföderung“

Es ist ja hinlänglich bekannt, dass immer mehr Kinder Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, auch wenn sie nicht aus einer Familie mit Migrationshintergrund kommen. Umso wichtiger ist es der Stiftung Lesen, Projekte zu fördern, die Kindern das Lesen und die Liebe zu Büchern nahe bringen.

„Jedes Kind in Deutschland hat ein Recht auf Leseförderung! Um junge Familien, Kita- und Schulkinder für das Lesen zu begeistern, braucht es jedoch Projekte, die zu ihrem Alltag passen und individuelle Bedürfnisse berücksichtigen“, sagt der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg F. Maas.

86 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren gehen in die viergruppige Einrichtung, in der Nordstadt, einer von neun katholischen Einrichtungen in Trägerschaft des Elisabethenvereins. Gut 60 Prozent der Kinder hat einen Migrationshintergrund. Neben den Vorlesepaten werden bei dem Lese-Projekt auch die Eltern eingebunden. So lesen Eltern regelmäßig auch aus fremdsprachigen Bilderbüchern ihrer Heimat vor. Auch Zweitklässler der Beethovenschule kommen hin und wieder zum Vorlesen in die Einrichtung.