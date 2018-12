Weihnachten vereint die Generationen. Von der Oma bis zum Enkelkind rückt die Familie im Kerzenschein zusammen und lässt es sich gut gehen. Vielleicht besucht man zusammen die Messe, singt Adventslieder oder schaut sich einen Weihnachtsfilm an. Man schenkt sich gegenseitig Zeit und – für die Jüngsten ganz wichtig – echte Geschenke. Und da ist es leider auch schon wieder vorbei mit der trauten Eintracht!

Denn spätestens bei der fünften Flasche Rotwein, die Opa am Heiligabend als Präsent in die Hand gedrückt bekommt, muss er sich doch fragen, ob ihn die jüngeren Familienmitglieder nicht für einen Alkoholiker halten. Von Onkeln und Tanten wiederum wird erwartet, dass sie sich über Bienenwachskerzen und Plätzchen freuen. Oder über einen Wandkalender, auf dem dem armen Anverwandten Monat für Monat ein Foto des eigenen Patenkinds präsentiert wird. "Das ist aber lieb von dir, Kevin-Pascal..." Aber auch die Großelterngeneration beweist beim Schenken nicht immer viel Fingerspitzengefühl.

"Etwas Modernes – mit Rhythmus", hat zum Beispiel die ältere Dame gesucht, dir mir gestern in der CD-Abteilung eines Geschäfts in der Singener Innenstadt begegnet ist. Offensichtlich war sie auf der Suche nach einem passenden Geschenk für ihr Enkelkind. Von den Vorschlägen des Verkäufers wirkte sie aber nicht wirklich angetan. In der Musik gebe es ja an sich nur wenig Neues, philosophierte sie. "Das ist doch immer das Gleiche." Ein scheinbar harmloser Satz, der mich aber mit einem Schlag 20 Jahre in der Zeit zurückkatapultierte. Zurück zu jenem Weihnachtsfest, an dem ich mir mit acht, neun Jahren von meiner Oma das neue Album der Backstreet Boys gewünscht hatte.

Hauptsache "Boys"

Die Vorfreude war groß, als ich am Heiligabend tatsächlich ein Geschenk in der passend rechteckigen CD-Hüllen-Form gereicht bekam. Als ich dann hastig die Verpackung aufriss: Der Schock! Statt dem gewünschten Album blitzte mir die Greatest-Hits-CD der Beach Boys entgegen. "Das ist doch alles das Gleiche", höre ich meine Oma heute noch sagen. Es war zum Heulen. Da hätte ich ja fast noch lieber eine der fünf Rotweinflaschen geschenkt bekommen, die Opa damals schon aufgedrängt bekam.

Es bleibt zu hoffen, dass dem Enkel der älteren Dame ein ähnliches Trauma erspart bleibt. Sollte es aber tatsächlich soweit kommen, dass anstelle der neuen Cardi-B-CD eine Peter-Kraus-Hitsammlung unterm Weihnachtsbaum liegt, wünsche ich dem Kind vor allem eins: starke Eltern. Mein Vater hat die Beach-Boys-CD damals für mich aufbewahrt. Und als ich nach einer frühpubertären Punkrock-Phase schließlich mit 18, 19 die Musik der 60er schätzen lernte, zeigte er mir, wie ich "Surfin USA" und "Sloop John B" auf der Gitarre nachspielen kann. Wenn ich so drüber nachdenke, hat das Weihnachtsgeschenk von damals doch die Generationen vereint – nur eben zehn Jahre zeitversetzt.